Gruppo di cammino: la sera è più bello

Concorezzo. Torna il gruppo di cammino serale. Una delle iniziative più apprezzate in città (e capace di attrarre anche molti residenti dei Comuni limitrofi) si prepara al clima primaverile-estivo.

Il Gruppo di cammino è semplicemente un gruppo di persone capitanato dalle guide formate da ATS che decide di incontrarsi e camminare insieme (1 ora circa) per conciliare socializzazione e benessere psicofisico.

Alcune informazioni.

✅E’ gratuito e accessibile a tutti

🗓️Quando: a partire da martedì 6 maggio, ogni martedì sera alle 20.30

📍Dove: ritrovo in piazza della Pace (davanti al Comune)

Due le modalità di iscrizione:

✔️Compilare il modulo all’URP del Comune (piano terra) o

✔️Compilare il modulo (disponibile online) e consegnarlo alla Guida il giorno del Gruppo di Cammino:

ℹ️Chi era già iscritto lo scorso anno non deve rifare l’iscrizione, che è valida sia per il gruppo del giovedì mattina (ritrovo ore 9.30 piazza della Pace), sia per quello serale del martedì.

Cosa ne pensa l’intelligenza artificiale

Benefici per la salute fisica:

Migliora la salute cardiovascolare:

La camminata regolare aiuta a rafforzare il cuore, abbassare la pressione sanguigna e migliorare la circolazione.

Aiuta a controllare il peso:

Camminare brucia calorie e può contribuire alla perdita di peso se associato a una dieta sana.

Rafforza i muscoli e le ossa:

La camminata, soprattutto se praticata a passo sostenuto, aiuta a tonificare i muscoli e a migliorare la densità ossea.

Migliora la mobilità e l’equilibrio:

Camminare regolarmente aiuta a mantenere la mobilità e a migliorare l’equilibrio.

Riduce il rischio di malattie croniche:

La camminata può ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete, osteoporosi e alcune forme di cancro.

Aiuta a gestire lo stress:

L’attività fisica, come la camminata, può contribuire a ridurre lo stress e migliorare l’umore.

Benefici per la salute mentale:

Migliora l’umore:

L’attività fisica rilascia endorfine, che hanno un effetto positivo sull’umore.

Riduce l’ansia e la depressione:

La camminata può aiutare a gestire l’ansia e la depressione.

Stimola la creatività:

Camminare può essere un’ottima occasione per rilassarsi e stimolare la creatività.

Migliora le funzioni cognitive:

La camminata può aiutare a migliorare la memoria e le capacità di attenzione.

Consigli per iniziare a camminare:

Inizia gradualmente: Se non sei abituato a camminare, inizia con brevi passeggiate e aumenta gradualmente la durata e la frequenza.

Scegli un percorso che ti piaccia: Camminare in un luogo piacevole può rendere l’attività più divertente e stimolante.

Indossa abiti e scarpe comodi: Per garantire il massimo comfort durante la camminata.

Cerca un compagno di camminata: Camminare con qualcuno può rendere l’attività più piacevole e motivante.

Ascolta il tuo corpo: Se senti dolore, fermati e riposa.

Se hai dubbi, consulta un medico: Prima di iniziare un programma di camminata, è consigliabile consultare il proprio medico per valutare le tue condizioni di salute.

In sintesi, camminare è un’attività fisica semplice, accessibile a tutti e ricca di benefici per la salute fisica e mentale. Incoraggia tutti a integrarla nella propria routine quotidiana per migliorare il proprio benessere.