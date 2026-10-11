Gugia dòra a Giusi Ceravolo e FoodForAll

CONCOREZZO – Il sostegno alle persone in difficoltà passa dai pacchi alimentari, dai pasti distribuiti in strada e, soprattutto, dalla capacità di ascoltare chi attraversa un momento di fragilità. È questo il lavoro portato avanti da Amrita Giusi Ceravolo, fondatrice di FoodForAll e coordinatrice di strada dell’associazione , che riceverà la Gügia dóra 2026, la massima benemerenza civica di Concorezzo.

La consegna è prevista per oggi domenica 11 ottobre a Villa Zoja, durante la Festa del Paese.

Da oltre quindici anni Ceravolo coordina volontari e attività rivolte a persone senza dimora, famiglie in difficoltà economica e bambini. FoodForAll, nata da una sua iniziativa, ha sviluppato una rete di interventi che affianca alla distribuzione di beni essenziali un’attenzione più ampia ai bisogni delle persone. Nel 2022, il quotidiano Il Giorno raccontava l’attività dell’associazione a Milano, dove i volontari portavano pasti caldi, bevande, coperte e vestiti, offrendo anche aiuto per imparare l’italiano, preparare un curriculum e affrontare pratiche burocratiche.

L’impegno è cresciuto anche a Concorezzo, dove FoodForAll ha la propria sede in Villa Zoja. Nel 2026 il Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio ha documentato le attività di preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari, insieme agli interventi a favore delle persone senza dimora a Milano. L’associazione opera inoltre in collaborazione con i servizi sociali per sostenere i nuclei familiari più vulnerabili.

Il sindaco Mauro Capitanio ha sottolineato il valore della scelta di Ceravolo: «Amrita Ceravolo ha scelto la strada del volontariato e della solidarietà, dedicando tempo ed energie alle persone più fragili». E ha aggiunto che i premiati (oggi la benemerenza va anche a Gatto Pancerine Start-Up) «sono accomunati dalla capacità di trasformare le proprie passioni e competenze in qualcosa di concreto, mettendolo a disposizione degli altri».

La Gügia dóra riconosce dunque un’attività in cui la solidarietà non si esaurisce nell’aiuto materiale, ma comprende presenza, ascolto e accompagnamento. Un impegno collettivo che, attraverso il lavoro dei volontari, mette in relazione Concorezzo con i bisogni del territorio e delle persone più esposte all’emarginazione.

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