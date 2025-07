Hai un’attività storica a Concorezzo? Ottieni la targa

Concorezzo. Il Comune ha aperto le candidature per l’iscrizione al Registro dei Negozi e delle Attività Storiche per l’anno 2025.

Novità di quest’anno: il requisito minimo di anzianità per accedere al riconoscimento è stato ridotto da 50 a 40 anni. La decisione, assunta dalla Giunta guidata dal Sindaco Mauro Capitanio, intende allineare i criteri concorezzesi a quelli stabiliti da . Il Comune ha aperto le candidature per l’iscrizione al Registro dei Negozi e delle Attività Storiche per l’anno 2025.Novità di quest’anno: il requisito minimo di anzianità per accedere al riconoscimento è stato ridotto da 50 a 40 anni. La decisione, assunta dalla Giunta guidata dal Sindaco, intende allineare i criteri concorezzesi a quelli stabiliti da Regione Lombardia per la partecipazione al bando “Negozi Storici” e per il riconoscimento provinciale delle attività storiche. La modifica permetterà di includere un numero maggiore di realtà imprenditoriali, comprese le attività di prima generazione, senza attendere necessariamente il passaggio generazionale.

Il Registro dei Negozi e delle Attività Storiche è stato istituito nel 2013 dal Comune, in collaborazione con l’Archivio Storico. In dodici anni di attività sono state consegnate 49 targhe ai negozi e attività imprenditoriali che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della città. Le targhe, che possono essere esposte all’esterno delle attività premiate, vengono consegnate durante la tradizionale cerimonia della Gügia dòra, organizzata nel mese di novembre in occasione della festa patronale.

“Con questo aggiornamento – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio – vogliamo valorizzare ulteriormente il tessuto commerciale e imprenditoriale della nostra città, riconoscendo il ruolo centrale di tante attività che, da oltre quarant’anni, rappresentano un punto di riferimento per la comunità. I negozi e le aziende di Concorezzo sono luoghi di lavoro, fonti di sostentamento e testimonianze di passione e impegno per migliaia di concorezzesi”.

Gabriele Borgonovo, assessore alle Attività Produttive – siamo costantemente al lavoro per sostenere lo sviluppo economico locale, grazie anche alla collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio. “Come Amministrazione – ha aggiunto– siamo costantemente al lavoro per sostenere lo sviluppo economico locale, grazie anche alla collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio. Il presidente dei commercianti Matteo Terzoli e il manager del Distretto Massimo Torresani stanno contribuendo con competenza e passione a progetti concreti per le attività locali. Il lavoro di rete con il territorio e con gli enti sovracomunali è la chiave per ottenere risultati tangibili per Concorezzo”.