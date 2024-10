Halloween? Brividi anche per i bambini

Concorezzo. Brividi per tutti, nella sera delle zucche. Anche per i bambini che non volessero limitarsi al dolcetto scherzetto.

Il programma di Concoween per

giovedì 31 ottobre dalle ore 16 in poi:

👻“Dolcetto o scherzetto” nei negozi aderenti (riconoscibili per la zucca esposta in vetrina)

🧙‍♂️Merenda per tutti i bambini cucinata in un pentolone da un gruppo di stregoni davanti alla Biblioteca (iniziativa a cura degli Alpini)

🧟‍♀️Per tutto il pomeriggio un gruppo di mostri e streghe spaventose si aggirerà tra le vie di Concorezzo

📚Al calar della sera i bambini dai 6 ai 9 anni guidati dai bibliotecari esploreranno le sale della biblioteca tra scherzi paurosi e personaggi fuoriusciti dai libri

Tutte le iniziative, organizzate in collaborazione con i commercianti, sono ad accesso libero tranne l’evento in Biblioteca che è su prenotazione.