Il 19 giugno a Concorezzo in Villa Zoja il concerto gratuito di Gatto Panceri per i 40 anni del Capannone

Il 26 maggio il cantautore Gatto Panceri ha festeggiato il suo compleanno e si prepara a farlo anche in piazza a Concorezzo, città nella quale è cresciuto, in occasione del concerto gratuito in programma il prossimo 19 giugno a Villa Zoja. Nato a Monza, classe 1962, l’artista diplomato al Conservatorio di Milano in chitarra ha all’attivo 12 album, diverse partecipazioni al Festival di Sanremo come cantante e come autore e numerosissime collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano del calibro di Mina, Giorgia e Andrea Bocelli.

A rivolgere i suoi auguri a Panceri anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio che, in un post, ha ricordato che nel 2024 la città a cui è da sempre legato gli aveva dedicato una panchina proprio in Villa Zoja. Un luogo, quest’ultimo, da sempre centrale nella poetica del cantautore: è infatti tra gli alberi e i sentieri del parco che ha trovato l’ispirazione per scrivere alcune delle sue canzoni di maggior successo.

L’appuntamento in musica previsto per la fine di giugno si unisce anche alla celebrazione dei 40 anni della Cooperativa Sociale di Solidarietà il Capannone, attiva nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’evento “Vivo per lei Live Tour 2026 – 30 anni di successi” avrà inizio alle ore 21. Non resta che prepararsi a una serata indimenticabile.