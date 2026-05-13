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#Cultura

Il Ccr di Concorezzo in visita al Pirellone

  • Lucio Brignoli / 13 Maggio 2026

Concorezzo. I rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) sono stati accolti oggi nella prestigiosa sede del Parlamento lombardo, il Pirellone (Palazzo Pirelli).

Guidati dal dirigente scolastico Eucarpio Genuardi, i ragazzi sono stati accompagnati dal sindaco Mauro Capitanio e dal vicesindaco Laura Della Bosca.

Ad accogliere la delegazione il Presidente del Consiglio regionale lombardo, il monzese Federico Romani.

I ragazzi del Ccr hanno potuto visitare lo storico edificio e anche il piano che fu colpito dal drammatico incidente aereo del 18 aprile 2002.

Coinvolti in una vera e propria lezione di educazione civica, i ragazzi hanno anche simulato la scrittura e l’approvazione di una legge regionale.