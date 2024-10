Il Narciso di Caravaggio in Brianza!

Concorezzo. Il ‘Narciso’ di Caravaggio torna in Lombardia dopo 26 anni. Una nuova mostra, nata per iniziativa della fondazone Costruiamo il futuro, porterà per un mese (dal 26 ottobre al 29 novembre) l’opera di Palazzo Barberini a Villa Confalonieri, a Merate, provincia di Lecco. Presentata in sala Spadolini, al ministero della Cultura, l’esposizione ‘Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini. La grande arte in Brianza‘. sarà gratuita. Sarà la prima volta che l’opera di Michelangelo Merisi – che, pur avendo trascorso i suoi anni più fecondi a Roma, era milanese – sarà esposta in Brianza. “La cultura dev’essere una porta d’accesso universale”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, aggiungendo che quella “italiana va letta in una direzione multicentrica” per “superare dialettica tra centro e periferie”. Il presidente della fondazione Lupi, ha spiegato che “la cultura è un forte elemento di coesione e valorizzazione di un territorio. Ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione l’anno scorso, con l’esposizione de ‘La Madonna del Latte’ di Marco d’Oggiorno nel suo paese d’origine: in un mese sono state oltre diecimila le visite, con tanti, tantissimi giovani”.