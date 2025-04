Imparare l’inglese a Concorezzo! Aperte le pre-iscrizioni da Jump In

Concorezzo. Sono aperte le pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 da Jump In, Cambridge Preparation Centre a Concorezzo.

Imparare l’inglese oggi non è più solo un vantaggio: è una necessità. Esporre i bambini alla lingua sin dalla tenera età favorisce un apprendimento naturale, stimola la memoria e migliora le competenze cognitive generali. Per i ragazzi e gli adulti, invece, saper comunicare in inglese apre le porte a un mondo di opportunità: viaggi, studio, lavoro e relazioni internazionali. L’inglese è la lingua della scienza, della tecnologia, del business e di internet. Padroneggiarla con sicurezza significa prepararsi a un futuro globale.

Jump In! English Language School è un Cambridge Preparation Centre con sede a Concorezzo e sedi satellite a Carnate, Vimercate e Carugate. Iscrivendosi entro il 31 maggio, è possibile accedere a tariffe agevolate, materiali didattici gratuiti, sconti famiglia, e alla possibilità di scegliere giorno e orario delle lezioni in base alle proprie esigenze personali o familiari.

Maggiori informazioni su http://www.jumpin.it/