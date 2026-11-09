Interessante e innovativo studio per conoscere meglio Concorezzo

Concorezzo. E’ vero, come scrive Tolkien, che le radici profonde non gelano, ma a volte è utile e interessante valorizzarle e conoscerle.

Ci prova Maddalena Mandelli con una accurata relazione di studi unversitari nell’ambito della Geografia Linguistica e Dialettologia Lombarda.

La brillante studentessa concorezzese ha scelto di valorizzare la storia locale mentre prepara la tesi magistrale a Torino.

“Il presente studio – spiega l’autrice – analizza il repertorio toponimico di tradizione orale e dialettale della città di Concorezzo. Dal punto di vista metodologico, l’indagine si è articolata partendo dalle narrazioni spontanee o semistrutturate di informatori anziani dialettofoni, registrate su supporto audio e localizzate direttamente su mappa digitale, le cui forme vernacolari sono state successivamente poste in trascrizione fonetica larga mediante l’International Phonetic Alphabet (IPA). Le testimonianze orali e le varie ipotesi anche paraetimologiche popolari sono state infine vagliate e confrontate criticamente con la bibliografia toponomastica scientifica e con le fonti dell’Archivio Storico cittadino.

L’analisi mette in luce il valore fondamentale della toponomastica quale disciplina scientifica per la salvaguardia del patrimonio linguistico e della memoria immateriale del territorio. Attraverso il censimento degli ecotoponimi legati alla civiltà rurale (corti, cascine e costruzioni abitative di ritrovo sociale, ma anche microidronimi e agiotoponimi) e la loro ricostruzione fonetico-morfologica, lo studio preserva i tratti specifici del dialetto brianzolo e tenta di frenare la caduta in oblio di un paesaggio etno-antropologico progressivamente alterato, cristallizzato o talvolta perfino eliminato senza lasciare traccia nella toponomastica ufficiale. La toponomastica orale e la linguistica si confermano così uno strumento indispensabile di tutela immateriale, capace di armonizzare l’identità socio-culturale di una comunità storica alla propria radice geografica e vernacolare”.

Un lavoro di pregio che consente di mettere a fuoco curiosità e fatti storici della nostra città. Immancabile un passaggio sulla controversa origine del nome stesso della città.

Nella foto di copertina, tratta dall’Archivio storico, uno scorcio di Cascina Bagordo.

“L’etimologia del termine ‘Concorezzo’ – scrive Maddalena Mandelli – è fra le più discusse tra quelle che verranno via via riportate: numerose sono le congetture linguistiche che si sono susseguite nei secoli, a volte perfino sostanziate da leggende e supposte evidenze urbanistiche. L’ipotesi che gode di miglior fama fra gli abitanti, e che é stata riscontrata con maggior frequenza fra gli intervistati, é quella dell’origine latina del nome, che lo lega alla locuzione ‘cum curte regia’, ‘con la corte regia’, secondo la credenza che il borgo fosse e sia tutt’ora collegato da presunti passaggi segreti alla corte di Monza, per agevolare la fuga dei regnanti in caso di emergenza (a seconda delle varianti, l’espediente sarebbe stato della regina Teodolinda in età medievale o dei Savoia in epoca ottocentesca).6 Tale racconto popolare é ritenuto particolarmente veritiero in virtù della presenza, nella piazza del Municipio (Piazza della Pace) di una struttura ipogea circolare dall’aspetto antico, visibile attraverso un vetro e corredata da scalini concentrici fin nelle sue profondità, che nella fantasia degli abitanti costituirebbero proprio l’accesso al passaggio che condurrebbe a Monza. Con ogni probabilità si tratta invece del pozzo e delle fondamenta di un castello medievale, e così é indicato sulle moderne mappe (45.5903567N; 9.3370831E). Il Dizionario di toponomastica lombarda Dante Olivieri7 riporta, ma subito dopo smentisce, la teoria del fitotoponimo, che farebbe derivare ‘Concorezzo’ da ‘coccola’, ossia ‘uva orsina’ (Arctostaphylos uva-ursi), una pianta che non é escluso crescesse realmente nelle zone. Prosegue però l’autore: «Qui par di ravvisare un derivato in -ICEUS da cóccoro (…) da quel cocculus “piccolo dosso” che forse é anche in Cocquio8» (corsivo e virgolette di chi scrive, il Dizionario adotta convenzioni grafiche sui generis). Tale etimologia viene poi accolta nel Dizionario di toponomastica del 1996: «Deriva probabilmente da un ‘cocculus’, ‘piccolo dosso’ (da cfr. con cucco, appellativo geografico molto diffuso specie in Italia e Francia, che indica in genere ‘cima arrotondata di monte’ ed é probabilmente di origine prelatina)». Va nondimeno notato come, in concreto, non vi sia oggi alcuna parvenza di rilievo sul suolo concorezzese, nemmeno di minore entità.

Qui lo studio completo (toponimia-orale-concorezzo-v5-1)

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