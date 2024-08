JUMP IN! English Language School: Pronti a Riaprire le Iscrizioni per l’Anno 2024-2025!

Il mese di settembre segna sempre l’inizio di nuovi progetti e sfide. Che tu stia pensando di migliorare le tue competenze linguistiche 🎓 o di dare ai tuoi figli un vantaggio per il futuro 🚀, JUMP IN! English Language School è qui per guidarti. A partire dal 📅 2 Settembre 2024, le nostre porte si riapriranno per accogliere nuovi studenti e continuare a far crescere chi già ci conosce, con una proposta formativa rinnovata e adatta a tutte le età.

Chi Siamo: Fondata nel 2011 a Concorezzo, JUMP IN! è una scuola di inglese che si distingue per l’eccellenza nella preparazione linguistica ✨, la qualità dell’insegnamento e l’approccio personalizzato ai bisogni di ciascun alunno. Siamo un Cambridge Exams Preparation Centre, con un’esperienza consolidata nella preparazione di studenti per esami internazionali 🎓, oltre a offrire corsi di lingua per tutte le età, dai bambini agli adulti.

Le Nostre Offerte:

Corsi per Bambini e Ragazzi: Dai primi passi nella lingua inglese fino alla preparazione per esami Cambridge 📚 , i nostri corsi sono studiati per coinvolgere gli studenti con attività interattive e divertenti 🎉 , stimolando l’apprendimento attraverso il gioco e l’utilizzo pratico della lingua.

Corsi per Bambini e Ragazzi: Dai primi passi nella lingua inglese fino alla preparazione per esami Cambridge 📚 , i nostri corsi sono studiati per coinvolgere gli studenti con attività interattive e divertenti 🎉 , stimolando l'apprendimento attraverso il gioco e l'utilizzo pratico della lingua.

Corsi per Adulti: Sia che tu voglia migliorare il tuo inglese per il lavoro 💼 , per viaggiare ✈️, per l'università o il tuo percorso di studi 📚 o ancora per interesse personale, abbiamo il corso adatto a te. Le lezioni sono strutturate in mini-gruppi, per livelli, permettendo a ciascuno di trovare il proprio percorso ideale 🌟 .

Formazione per Aziende: Offriamo anche corsi personalizzati per aziende 🏢 , che desiderano potenziare le competenze linguistiche dei propri dipendenti, con soluzioni flessibili e su misura.

Offriamo anche corsi personalizzati per aziende , che desiderano potenziare le competenze linguistiche dei propri dipendenti, con soluzioni flessibili e su misura. Formazione Docenti e progetti nelle Scuole: Collaboriamo con scuole pubbliche e private 🏫 per offrire formazione ai docenti 📚, migliorando le loro competenze linguistiche e metodologiche. Inoltre, sviluppiamo progetti educativi CLIL (Content and Language Integrated Learning) che portano l’inglese nelle aule in modo innovativo e coinvolgente 🎓.

Novità 2024: Il Futuro dell’Apprendimento è Qui

Quest’anno siamo entusiasti di lanciare una novità assoluta: i corsi per adulti in formato blended 🚀. Unendo l’esperienza dei nostri insegnanti qualificati con le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale 🤖, offriamo un percorso di apprendimento ibrido che consente una maggiore flessibilità e personalizzazione ✨. Gli studenti potranno beneficiare del supporto dell’AI per esercitarsi e apprendere in autonomia 📚, integrando poi queste competenze con lezioni interattive dal vivo 🎓.

Perché Scegliere JUMP IN! JUMP IN! non è solo una scuola 🏫, ma una community di apprendimento dove ogni studente è al centro del proprio percorso formativo 🌟. La nostra missione è fornire un’educazione linguistica che non solo prepari per gli esami 🎓, ma che apra le porte a nuove esperienze, culture e opportunità 🌍.

Come Iscriversi: Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 📅 2 Settembre 2024. Non perdere l’occasione di unirti a noi in questo entusiasmante viaggio verso il bilinguismo e oltre 🚀! Visita il nostro sito web 🌐 www.jump-in.it per maggiori informazioni e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le novità ✨.

Contatti: JUMP IN! English Language School

Indirizzo: Via Dante 201-Concorezzo📍

Telefono: +39 351 8929756 📞

Email: info@jump-in.it 📧

Facebook e Instagram: @jumpinels 📱