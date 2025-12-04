In evidenza

Keita vuol dedicare un goal ai Vichinghi

Futuri sposi a scuola da psicoterapeuta e avvocato: a Concorezzo

Superlega, la Vero Volley smonta la Cucine Lube Civitanova

Miracolo a 2000 metri: salvo 18enne

La Vero Volley non dà segni di reazione e perde

December 5, 2025
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Keita vuol dedicare un goal ai Vichinghi

Dic 04, 2025

Futuri sposi a scuola da psicoterapeuta e avvocato:

Dic 04, 2025

Superlega, la Vero Volley smonta la Cucine Lube

Dic 04, 2025

Miracolo a 2000 metri: salvo 18enne

Dic 03, 2025
Concorezzo > Cultura > Keita vuol dedicare un goal ai Vichinghi
#Cultura

Keita vuol dedicare un goal ai Vichinghi

  • Redazione / 4 Dicembre 2025

Concorezzo. Tanti abbracci e una promessa: Keita Balde vuole dedicare il prossimo goal ai Vichinghi Biancorossi. La scintilla è scoccata mercoledì sera in occasione della cena natalizia organizzata dal Monza club presso l’agriturismo la Camilla.

Una festa ricca di emozioni e sorprese anche per i tanti premi messi in palio da supporter quali Ac Monza, Photopiù, Sergio&Ale, Erboristeria NaturalMente, Trattoria Campagna, Mt Ottica, Torrefazione Socar, La Camilla, Rudy Abbigliamento, Hoana, AgriBrianza.

Keita Balde, accompagnato dallo SLO di AC Monza Marco Ravasi, con grande disponibilità ha preso parte all’evento e fin dal suo arrivo è stato accolto calorosamente tra cori, sorrisi e abbracci.

Durante la serata, Keita si è concesso ai membri del Club firmando autografi e scattando numerose foto. Un clima di festa e una splendida atmosfera biancorossa hanno reso la cena ancor più emozionante.

Amore, gioia e magia: la serata condivisa tra i numerosi tifosi presenti e Keita Balde è stata la perfetta rappresentazione del Natale.

Il Monza Club Vichinghi Biancorossi, guidato da Paola Meregalli e Ivan Santin, è un Club Ufficiale che rientra nel progetto AC Monza Club, ideato con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare la fan base attraverso l’aggregazione. Nel direttivo siede anche il sindaco Mauro Capitanio.

AC Monza Club nasce per favorire il coordinamento e la libera associazione dei propri tifosi, simpatizzanti e sostenitori, organizzati in “Monza Club Ufficiali” finalizzati a sostenere con il tifo e la partecipazione del pubblico la squadra e colori di AC MONZA.

Grazie al progetto AC Monza Club i “Monza Club Ufficiali” e i propri membri potranno vivere esperienze esclusive come incontri, raduni, feste, iniziative di coordinamento tra i club e ottenere vantaggi unici come merchandising dedicato, sconti dai partner, accesso a canali di comunicazione riservati e diritto ad un periodo di prelazione sull’acquisto di biglietti quando previsto da AC Monza.

Settima vittoria consecutiva del Monza. È record storico