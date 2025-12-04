Keita vuol dedicare un goal ai Vichinghi
Concorezzo. Tanti abbracci e una promessa: Keita Balde vuole dedicare il prossimo goal ai Vichinghi Biancorossi. La scintilla è scoccata mercoledì sera in occasione della cena natalizia organizzata dal Monza club presso l’agriturismo la Camilla.
Una festa ricca di emozioni e sorprese anche per i tanti premi messi in palio da supporter quali Ac Monza, Photopiù, Sergio&Ale, Erboristeria NaturalMente, Trattoria Campagna, Mt Ottica, Torrefazione Socar, La Camilla, Rudy Abbigliamento, Hoana, AgriBrianza.
Keita Balde, accompagnato dallo SLO di AC Monza Marco Ravasi, con grande disponibilità ha preso parte all’evento e fin dal suo arrivo è stato accolto calorosamente tra cori, sorrisi e abbracci.
Durante la serata, Keita si è concesso ai membri del Club firmando autografi e scattando numerose foto. Un clima di festa e una splendida atmosfera biancorossa hanno reso la cena ancor più emozionante.
Amore, gioia e magia: la serata condivisa tra i numerosi tifosi presenti e Keita Balde è stata la perfetta rappresentazione del Natale.
Il Monza Club Vichinghi Biancorossi, guidato da Paola Meregalli e Ivan Santin, è un Club Ufficiale che rientra nel progetto AC Monza Club, ideato con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare la fan base attraverso l’aggregazione. Nel direttivo siede anche il sindaco Mauro Capitanio.
AC Monza Club nasce per favorire il coordinamento e la libera associazione dei propri tifosi, simpatizzanti e sostenitori, organizzati in “Monza Club Ufficiali” finalizzati a sostenere con il tifo e la partecipazione del pubblico la squadra e colori di AC MONZA.
Grazie al progetto AC Monza Club i “Monza Club Ufficiali” e i propri membri potranno vivere esperienze esclusive come incontri, raduni, feste, iniziative di coordinamento tra i club e ottenere vantaggi unici come merchandising dedicato, sconti dai partner, accesso a canali di comunicazione riservati e diritto ad un periodo di prelazione sull’acquisto di biglietti quando previsto da AC Monza.