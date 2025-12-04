Keita vuol dedicare un goal ai Vichinghi

Keita Balde, accompagnato dallo SLO di AC Monza Marco Ravasi, con grande disponibilità ha preso parte all’evento e fin dal suo arrivo è stato accolto calorosamente tra cori, sorrisi e abbracci.

Durante la serata, Keita si è concesso ai membri del Club firmando autografi e scattando numerose foto. Un clima di festa e una splendida atmosfera biancorossa hanno reso la cena ancor più emozionante.

Amore, gioia e magia: la serata condivisa tra i numerosi tifosi presenti e Keita Balde è stata la perfetta rappresentazione del Natale.

Il Monza Club Vichinghi Biancorossi, guidato da Paola Meregalli e Ivan Santin, è un Club Ufficiale che rientra nel progetto AC Monza Club, ideato con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare la fan base attraverso l’aggregazione. Nel direttivo siede anche il sindaco Mauro Capitanio.

AC Monza Club nasce per favorire il coordinamento e la libera associazione dei propri tifosi, simpatizzanti e sostenitori, organizzati in “Monza Club Ufficiali” finalizzati a sostenere con il tifo e la partecipazione del pubblico la squadra e colori di AC MONZA.

Grazie al progetto AC Monza Club i “Monza Club Ufficiali” e i propri membri potranno vivere esperienze esclusive come incontri, raduni, feste, iniziative di coordinamento tra i club e ottenere vantaggi unici come merchandising dedicato, sconti dai partner, accesso a canali di comunicazione riservati e diritto ad un periodo di prelazione sull’acquisto di biglietti quando previsto da AC Monza.

