La Biblioteca di Concorezzo diventa un orto profumato per giardinieri della cultura
Sta per diventare molto più di una biblioteca quella di Concorezzo che sabato 18 aprile avvierà l’iniziativa dell’ “Orto Profumato“, un progetto che darà ai lettori la possibilità di prendere in prestito un libro e seminare erbe aromatiche, prendersene cura e attingere al risultato del proprio lavoro.
Un modo per rendere più stretto il legame dei cittadini con il territorio che segue all’apertura di uno spazio dedicato allo scambio di semi e talee avvenuta lo scorso autunno.
Con l’Orto Profumato la cura per il libro e per le piante si legano in un connubio che rende più abitabile uno spazio condiviso e più godibile l’esperienza della lettura che si arricchirà di colori e nuovi profumi.
Per favorire il riciclo gli utenti sono invitati a portare da casa barattoli di latta o plastica che verranno utilizzati come vasi da personalizzare.
L’appuntamento è per sabato prossimo nel giardino della Biblioteca, dalle 16 alle 18 (info e contatti in locandina).