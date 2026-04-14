La Biblioteca di Concorezzo diventa un orto profumato per giardinieri della cultura

Sta per diventare molto più di una biblioteca quella di Concorezzo che 18 ’ “Orto Profumato“, un progetto che darà ai lettori la possibilità di prendere in prestito un libro e seminare erbe aromatiche, prendersene cura e attingere al risultato del proprio lavoro.

Un modo per rendere più stretto il legame dei cittadini con il territorio che segue all’apertura di uno spazio dedicato allo scambio di semi e talee avvenuta lo scorso autunno.

Con l’Orto Profumato la cura per il libro e per le piante si legano in un connubio che rende più abitabile uno spazio condiviso e più godibile l’esperienza della lettura che si arricchirà di colori e nuovi profumi.

Per favorire il riciclo gli utenti sono invitati a portare da casa barattoli di latta o plastica che verranno utilizzati come vasi da personalizzare.

L’appuntamento è per sabato prossimo nel giardino della Biblioteca, dalle 16 alle 18 (info e contatti in locandina).