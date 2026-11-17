Serate di giochi, un cineclub mensile, nuovi spazi per ragazzi e famiglie: la Biblioteca comunale allunga gli orari e diventa un luogo d’incontro anche la sera.

Da questo autunno la Biblioteca comunale di Concorezzo rimane aperta anche dopo cena. Con un nuovo calendario di appuntamenti serali, pensati soprattutto per i ragazzi, la biblioteca vuole essere più di un luogo di studio e di prestito. Diventa uno spazio pubblico da vivere: ci si ritrova, si gioca, si guarda un film insieme e si scoprono libri che magari non si stavano cercando.

L’idea è raggiungere chi di giorno studia, lavora o ha altri impegni, e offrire ai più giovani un’alternativa sana per il tempo libero. «Una biblioteca che apre anche la sera con eventi dedicati è una biblioteca che sceglie di stare ancora più vicina alle persone e, in particolare, ai più giovani», ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio. Il sindaco ha anche voluto ringraziare i bibliotecari, «un gruppo di giovani professionisti capaci di interpretare con creatività il ruolo della biblioteca contemporanea». Secondo l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo, i primi effetti si vedono già: una biblioteca più frequentata significa anche più libri presi in prestito.

Il programma si è aperto venerdì 13 con la «Whatever you want night». Come suggerisce il nome, ognuno poteva scegliere cosa fare: c’erano tavoli per giochi da tavolo e party game, angoli di lettura e libri-gioco. Per gli adulti, su prenotazione, era previsto un gioco di ruolo con scrittura creativa ispirato ad «Alice is Missing».

anche il Biblio-cineclub, che si tiene ogni ultimo venerdì del mese alle 21. Ogni film viene presentato e poi proiettato, e tutta la rassegna ruota intorno a una domanda: «È mai troppo tardi per…?». Per ricominciare, per innamorarsi, per partire: il cinema diventa così un’occasione per condividere emozioni e punti di vista.

Le serate fanno parte di un rinnovamento più ampio. Negli ultimi mesi la biblioteca ha aperto un’area manga, per avvicinare alla lettura anche chi parte dai fumetti giapponesi, e uno spazio per i giochi in scatola. Pensa anche alle famiglie: ha appena ricevuto il riconoscimento UNICEF per il Baby Pit Stop, l’angolo attrezzato per l’allattamento e la cura dei più piccoli. Tornano infine gli appuntamenti delle feste, a partire dal tradizionale Babbo segreto.

La biblioteca resta quindi la casa dei libri, ma diventa sempre di più anche la casa delle relazioni, aperta a tutti i cittadini dalla mattina alla sera.