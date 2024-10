La fortuna di ammirare Luca Scaccabarozzi

Concorezzo. Il dono della musica, la capacità di trasformare questo dono in emozione e incanto. Il maestro Luca Scaccabarozzi è uno dei talenti più rari espressi da Concorezzo, un artista della musica che non dimentica la sua città.

Domenica sarà lui a dirigere uno straordinario concerto che coinvolge voci incredibili provenienti da tutta Italia.

Un viaggio tra sacro e profano da vivere all’interno di una delle cornici più suggestive della nostra città, l’incantevole chiesetta di Sant’Eugenio.

Inestimabil Dono – Concerto corale andrà in scena domenica 6 ottobre alle ore 17 presso la Chiesa di Sant’Eugenio con ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

Un maestro straordinario

Nato nel 1983, il maestro Scaccabarozzi è stato premiato come miglior direttore in diversi concorsi corali ed è stato vincitore del primo premio al Concorso Internazionale per Direttori di Coro “Romano Gandolfi” di Parma nel 2021. Ha ottenuto inoltre primi premi nazionali e internazionali alla direzione di formazioni corali tra cui l’Ensemble Vocale Mousiké e il Torino Vocalensemble. Collabora come maestro del coro con l’Ensemble LaBarocca di Milano e ha collaborato con il Coro dell’ Orchestra Sinfonica di Milano e con il coro Ars Cantica per il Festival di Stresa, il Festival di Musica Antica di Monreale e per il Teatro Goldoni di Livorno. E’ fondatore e direttore del coro Zephyrus, dirige il coro Regina del Rosario di Arcore e il coro Le Dissonanze di Monza e viene invitato come direttore ospite collaborando con formazioni corali e orchestrali in tutto il territorio nazionale.

Laureato con lode in pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi di Milano nella classe di Cristina Carini, Paolo Bordoni e Silvia Rumi, si è perfezionato all’Accademia musicale di Firenze con Pier Narciso Masi e a numerose masterclass tenute da prestigiosi docenti. Ha ottenuto primi e secondi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, sia come solista che camerista. È inoltre laureato con lode in filosofia presso l’Università Statale di Milano.

Si è formato come direttore di coro presso la Milano Choral Academy e ha ottenuto il Master in direzione corale presso la Scuola superiore per direttori di coro di Arezzo studiando con Nicole Corti, Ragnar Rasmussen, Gary Graden, Peter Broadbent, Javier Busto, Lorenzo Donati e Luigi Marzola. Ha inoltre studiato Polifonia rinascimentale presso la Scuola Civica di Milano con Diego Fratelli e ha ottenuto il diploma accademico di secondo livello in Direzione di coro e composizione corale con il massimo dei voti presso il Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto nella classe di Marco Berrini.

Ha seguito diversi corsi di canto e vocalità con Colin Baldy, Marco Scavazza, Lia Serafini, Sara Mingardo, Dan Shen, Fulvio Bettini, Roberta Invernizzi e Monica Scifo e ha collaborato come cantante con diverse formazioni ed ensemble professionali tra i quali Il Canto di Orfeo, LaBarocca, Ars Cantica Choir, Gesualdo Consort of Gesualdo, Ensemble Vocale UT, La Rosa dei Venti, Aletheia Consort.

Svolge intensa attività come docente di pianoforte, vocalità corale e direzione di coro presso diverse scuole di musica e ha insegnato in prestigiose accademie di direzione tra cui la Milano Choral Academy, la Scuola per Direttori di Coro di Arezzo e l’Accademia Righele. Tiene frequentemente corsi e seminari di perfezionamento per coristi e direttori e viene inoltre invitato a partecipare in qualità di giurato a concorsi corali nazionali e internazionali.

Maggiori info e dettagli al link: https://comune.concorezzo.mb.it/it/news/inestimabil-dono.

