La memoria della parte: primo anno da incorniciare

Concorezzo. Lavoro, passione, fatica, risultati. Il primo anno di rodaggio è sempre intenso ma il bilancio, alla fine, è decisamente positivo.

Per la compagnia teatrale La memoria della parte, diretta da Gianni Sivalli, è stato un anno intenso, ricco di emozioni, nuove esperienze e piccole e grandi soddisfazioni. Un percorso fatto di passione, impegno e voglia di mettersi in gioco, dando vita a progetti capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico. Una sfida ambiziosa perché, nei fatti, la compagnia si porta l’eredità della storica Filodrammatica concorezzese.

Tra i momenti più significativi, la realizzazione di “Coincidenze Artistiche”, reading scenografico proposto nell’ambito di Concorezzo d’Estate, un’occasione preziosa per sperimentare nuove forme espressive e condividere la bellezza dell’arte.

Ma il momento topico è sicuramente concentrato in “Matti da slegare”, spettacolo rodato in due magnifiche location e pronto a incontrare nuovamente il pubblico. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 novembre al Cineteatro San Luigi di Concorezzo, un’altra tappa importante del percorso artistico.

“Naturalmente, le difficoltà non sono mancate – spiega Sivalli – imprevisti, sfide e momenti impegnativi fanno parte di ogni avventura autentica. Ma è proprio superando gli ostacoli che si cresce, si consolida il gruppo e si impara a guardare avanti con maggiore entusiasmo. Perché, in fondo, che avventura sarebbe senza difficoltà? Noi continuiamo a crederci, con la voglia di raccontare storie, creare emozioni e condividere, attraverso il teatro, nuove occasioni di incontro”.

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