La Milano di Nicholas Viviani

Concorezzo. Siamo stati alla mostra di Nicholas Viviani, dal titolo Anima Milanese, esposta in Sala di Rappresentanza a Concorezzo. L’idea di invitare il fotografo è partita dalla Start-Up Cultura di Concorezzo, che ha deciso di presentare il progetto di un nostro giovane concittadino.

La mostra è un invito a riflettere sulla nostra contemporaneità, è un invito a fermarci e osservare il mondo che cambia intorno a noi. L’idea di questo progetto, come racconta lo stesso Nicholas, nasce dall’osservazione della città veloce per eccellenza: Milano. Gli scatti, infatti, ritraggono una Milano piuttosto sfaccettata, ricca di stimoli, ma allo stesso tempo alienante. Nell’era della globalizzazione, dove tutto sembra connetterci a tutti, in realtà ci ritroviamo soli, come le sagome protagoniste degli scatti.

Le fotografie di Nicholas ci accompagnano in un viaggio all’insegna dell’osservazione, della ricerca, così come è per lui l’arte della fotografia. Nicholas, infatti, ci ha raccontato, non solo delle sue passeggiate per la città di Milano, ma anche dell’approfondimento e dello studio dei materiali e delle tecniche di editing che rendono possibile lo sviluppo delle sue opere. Come ci ha spiegato, Nicholas interpreta il lavoro del fotografo come se fosse il lavoro di un artigiano, che, per poter svolgere il suo operato al meglio, deve conoscere gli strumenti a sua disposizione, in questo caso c’è una particolare attenzione al tipo di carta su cui stampare un determinato scatto, piuttosto che il tipo di macchina fotografica da utilizzare o la resa finale che si vuole dare. La stessa attenzione che Nicholas pone nelle fasi di sviluppo delle sue opere, emerge anche nel modo in cui ritrae la città che apparentemente non si ferma mai e continua a sfuggirci.

Dunque, si tratta sicuramente di un’esposizione che racconta la Milano che tutti conoscono, vista attraverso un obiettivo in grado di coglierne l’anima più intima.