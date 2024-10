La musica di Parolini incanta l’Alta Austria

Concorezzo. Il maestro Giorgio Parolini è stato uno dei protagonisti della magica atmosfera del Festival “Klangfarben” (Colori del suono) che si tiene ogni anno presso la Pfarrkirche Heilige Familie (Chiesa della Sacra Famiglia) di Linz, capoluogo dell’Alta Austria. La chiesa, dove il maestro concorezzese, oggi residente a Villasanta, si è esibito lo scorso venerdì 11 ottobre, è stata costruita nel primo decennio del 1900, è una delle Chiese del centro di Linz e la chiesa più grande dopo il Duomo.

L’Organodella chiesa è stato costruito nel 1929 dai Fratelli Mauracher, organari di Linz. Con più di 3000 canne e 45 registri divisi tra tre tastiere e pedaliera, è stato l’organo più grande di Linz fino al 1968, quando fu inaugurato l’organo del Duomo di Linz.

In programma brani organistici del periodo romantico, tardoromantico e moderno: il Secondo Corale di César Franck, lo Scherzoso e la pregevole e raffinata Passacaglia tratti dalla Sonata n*8 di Joseph Rheinberger, il “Choral” dalla Symphonie Romane, uno dei capolavori di Charles Marie Widor, il Tema e Variazioni di Marco Enrico Bossi ed infine la Passacaglia in Si minore di Lionel Rogg, uno dei più grandi organisti a livello mondiale e Maestro di Giorgio Parolini.

Nel 2024 Giorgio Parolini ha tenuto concerti in Italia, Svezia, Germania, Finlandia e Austria; al momento per il 2025 sono già programmati diversi concerti in Germania e in Francia.

È possibile seguire l’attività del maestro attraverso il sito internet www.giorgioparolini.com e i canali social (Facebook, Instagram e LinkedIn).