La notizia più bella? I nuovi donatori

Concorezzo. Marco, Valentina, Laura, Ilaria, Martina, Valeria. Sono solo alcuni dei giovani e giovanissimi concorezzesi che hanno deciso di donare un pò del loro sangue e soprattutto una speranza di vita a chi ne avrà bisogno.

Sta dando dunque splendidi frutti il totem collocato all’interno della biblioteca cittadina per promuovere, nelle nuove generazioni, la cultura del volontariato e in particolare l’adesione all’Avis.

Alla biblioteca di Concorezzo un totem AVIS per sensibilizzare alla donazione

Perché è importante donare

Dopo la donazione, il sangue intero viene scomposto nelle sue varie componenti.

I globuli rossi vengono utilizzati in caso di gravi emorragie dovute a incidenti o traumi, trapianti di organo, trattamenti di patologie tumorali come leucemie, anemie gravi (da chemioterapia o croniche, come la talassemia).

Le piastrine servono a prevenire o curare le emorragie causate da un basso numero di piastrine nel sangue.

Il plasma viene somministrato in caso di ustioni gravi, nella cura dei tumori del fegato oppure per la produzione di farmaci salvavita, chiamati plasmaderivati come:

i fattori della coagulazione, usati per trattare l’emofilia,

l’albumina, utile per alcune patologie del fegato come la cirrosi,

le immunoglobuline, impiegate sia per malattie immunologiche, sia per proteggere l’organismo da infezioni come il tetano o l’epatite B.

In sintesi, il plasma non è solo una parte liquida del sangue: è una risorsa preziosa per terapie complesse e malattie gravi.

Contatti

039.66.94.17

Sede sanitaria: 039.665.44.26

info@avisvimercate.it

www.avisvimercate.it

PRINCIPALI REQUISITI PER DIVENTARE DONATORE

Ecco i requisiti fondamentali per poter iniziare a donare il sangue. Se rientri in questi parametri, puoi passare allo step successivo: la valutazione medica per ricevere l’idoneità alla donazione

18-60

Età compresa

fra i 18 e 60 anni

+50 kg

Peso corporeo

superiore a 50 kg

Stile di vita sano

ed equilibrato