Protezioni terminali per tubi: essenzialità, tipologie e applicazioni

Concorezzo. Fabio Ghezzi, ex assessore comunale ed ex consigliere provinciale, torna alla sua passione: la scrittura. Giornalista e romanziere, già autore di diverse fatiche letterarie, Ghezzi ha da poco pubblicato L’amore è un mojito (https://amzn.eu/d/0eFW1QIT)

Il libro

“Se il destino lo vuole, sebbene separati da mille chilometri, ci si incontra; se il destino non lo vuole, non ci si incontrerà mai.” Antico proverbio cinese.

Un mojito, un incantesimo dal sapore aspro e dolce di lime e menta. Il fuoco e l’acqua, l’azzurro e l’amore. Uno solo. Il cielo color lardo di un giorno qualunque, un’alba fredda, la metro, la consueta colazione al bar con un cappuccino spumoso e la brioche che sa di burro. L’andirivieni dei pendolari nella Milano urgente, che si risveglia sotto una sottile patina di ghiaccio. La prima sigaretta del mattino, per sedare i lievi dubbi e le insoddisfazioni di una vita intensa che scorre senza troppe domande. Un giorno scalpitante e uno rassegnato, nell’attesa di un domani perfetto che tarda ad arrivare; le cui ore sono scandite da occupazioni comuni, dai soliti impegni.

Poi, d’improvviso, un incontro casuale. La coda lucente d’un drago che s’inerpica per le scale. Isabella.

Un ricordo serbato in un tempio del cuore, che brucia, così lontano nel tempo che non sapevamo più di avere. Che ci catapulta in una vita straniera, la nostra, quando eravamo bambini e ardevamo incondizionatamente delle nostre passioni, perché tutto era nuovo, bello, intenso, ed ogni cosa illuminata.

Prima della carriera, del lavoro, dei dolori; prima delle scelte irrevocabili, delle illusioni distrutte, dei tradimenti e dell’affitto da pagare. Prima della voglia di dimenticare, delle rate della macchina, del televisore nuovo e del frigo, dei week-end in giro per il mondo per distrarsi.

Impregnati di un sogno, come una malattia inoculata nel sangue. Prendersi il rischio di diventare ridicolo, col cuore di un bambino, per assecondare una scintilla di follia. Ho sognato di te, come si sogna l’azzurro, l’amore e la menta.

Segui il canale Concorezzo su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8N16m9WtC0sT1X9V1S