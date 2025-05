Leggere e aiutare: ecco il mercatino di primavera

Concorezzo. Fare beneficenza e regalarsi un viaggio in un meraviglioso e inaspettato libro. Ci sono tutti i motivi per passare oggi, sabato 10 maggio, o domani al mercatino del libro promosso da Kibinti Onlus.

Nella Sala di Rappresentanza del Comune di Concorezzo, in piazza della pace, torna “Libri a Primavera – Mercatino del libro usato”, iniziativa solidale divenuta ormai una tradizione consolidata.

Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto ai progetti in Guinea Bissau, in particolare alla Casa Famiglia “Samorì” di Bissau, struttura che accoglie bambini malati o in difficoltà e funge da punto di riferimento per medici, specialisti e tecnici volontari impegnati nel paese africano.

Durante il mercatino, i volontari dell’associazione saranno presenti per illustrare anche altre iniziative attive sul territorio guineano, come il progetto “Sostegno a distanza”, che garantisce istruzione a bambini e ragazzi dalla scuola primaria all’università, e “Bambini Cardiopatici”, che consente ai piccoli affetti da patologie cardiache di ricevere cure salvavita in Italia.

Il mercatino è aperto dalle 9 alle 19: non mancate!