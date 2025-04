Mamma e papà, gestite le emozioni dei figli?

Concorezzo. Come gestire le emozioni nei figli, soprattutto da piccoli? “Emozioni in crescita”, il 7 maggio, vuole essere proprio una serata dedicata a genitori e nonni di bambini dai 2 ai 6 anni.

Una serata sul tema complesso della genitorialità e sulla gestione delle emozioni nei bambini tra i 2 e i 6 anni. E’ questo il cuore dell’incontro organizzato dal Comune di Concorezzo. L’appuntamento è in programma per mercoledì 7 maggio alle ore 21, in Villa Zoja (via Libertà 74). L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: genitori, nonni ed educatori. A guidare la serata, la dottoressa Valeria Locati, coach esperta nei temi dell’educazione e dell’accompagnamento e supporto alla genitorialità.

Obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti utili per comprendere e gestire la scoperta e la crescita delle emozioni dei più piccoli. Un modo per sciogliere quei nodi emotivi che se trascurati, possono sfociare in difficoltà comunicative nel nucleo famigliare (nella foto un frame del successo cinematografico Inside Out).

“Abbiamo voluto organizzare la serata di approfondimento “Emozioni in crescita” certi dell’importanza di sostenere le famiglie in tutte le fasi della loro crescita e sviluppo- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Questa iniziativa si colloca, infatti, in un più ampio programma di incontri organizzato dal Comune per accompagnare i propri cittadini nelle diverse fasi della loro vita. A marzo, con la presentazione dei Patti digitali, abbiamo rivolto l’attenzione alla fascia 6-14 anni. Con “Emozioni in crescita” ci concentriamo sui bambini dai 2 ai 6 anni. A maggio, inoltre sono in programma tre incontri dedicati alle coppie, sia quelle che si stanno preparando al matrimonio o all’unione civile, sia quelle già sposate o conviventi da tempo.

Il nostro impegno, come Amministrazione comunale, proseguirà in questa direzione, certi dell’importanza di dare strumenti utili per capire e affrontare i cambiamenti anagrafici, sociali e di crescita personale”.

“Emozioni in crescita vuole essere un momento di dialogo e di approfondimento della fase della scoperta delle emozioni dei più piccoli- ha precisato la dott.ssa Valeria Locati, coach che guiderà la serata-. Capire il modo in cui i bambini scoprono le loro emozioni, significa entrare nel loro mondo e sviluppare di conseguenza una strategia virtuosa di comunicazione genitori-bambini. Durante la serata i partecipanti potranno scoprire strumenti utili per affrontare anche i picchi emotivi, spesso di difficile gestione. L’invito a partecipare è esteso anche ai nonni e a quanti hanno un ruolo educativo nella vita dei bambini”.