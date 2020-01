Materna di via 25 aprile, c'è posto per tutti

Concorezzo. E’ stata pubblicata in questi giorni la graduatoria definitiva degli alunni residenti ammessi alla scuola dell'infanzia paritaria comunale di via XXV Aprile per l’anno scolastico 2020-2021.



“A partire dal mese di settembre 2020 saranno 21 i bambini che inizieranno il loro percorso scolastico all’interno della scuola dell’infanzia di via XXV Aprile- ha comunicato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo-. Tutti i bambini aventi diritto a essere accolti nella struttura hanno trovato posto senza alcun problema così come avevamo preventivato le scorse settimane.



La decisione di revisione e di ottimizzazione della struttura della scuola è stata infatti presa dopo avere verificato i dati dell’anagrafe che stabiliscono il panorama di azione dei prossimi tre anni. I risultati di queste prime iscrizioni confermano la bontà della decisione presa dall’amministrazione comunale in quanto le richieste di iscrizioni sono state ampiamente garantite dai posti a disposizione, senza la creazione di alcuna lista di attesa.



Compito dell’amministrazione comunale è infatti analizzare i dati e le esigenze del territorio e studiare dei modelli di gestione ottimali in grado di garantire i servizi necessari e, al contempo, una gestione delle risorse oculata. Risorse che, in questo caso, potranno essere impiegate per dare risposte ad alcune richieste che attualmente non vengono in pieno garantite alle famiglie. Sto pensando in particolare ai servizi per la fascia dei bambini 0-3 anni e un eventuale potenziamento del pre e post scuola”.