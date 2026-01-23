Matrimoni o convivenze senza intoppi? A Concorezzo un corso gratuito

Concorezzo. Il segreto per un matrimonio o una convivenza che durino per sempre? A volte sono sufficienti pochi ma mirati consigli maturati dall’esperienza e dal confronto.

Ha preso il via la seconda edizione del corso prematrimoniale civile promosso dal Comune di Concorezzo. La prima serata ha già registrato un grande successo, con oltre 20 partecipanti e le prime iscrizioni completate. L’iniziativa ha coinvolto coppie in procinto di sposarsi, futuri sposi civili e religiosi, e anche coppie già sposate o conviventi da tempo. Il corso è organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità.

”La prima serata è stata coinvolgente e le coppie hanno partecipato con grande interesse verso il tema della comunicazione emotiva trattato dalla psicoterapeuta- ha spiegato l’assessore alle Pari opportunità Laura Della Bosca-. Da sottolineare la collaborazione con la Parrocchia di Concorezzo che ha diffuso l’iniziativa anche tra le coppie che si sposeranno in Chiesa. Alcune di esse hanno infatti deciso di approfondire le tematiche proposte dal Comune partecipando anche al corso prematrimoniale civile”.

Gli incontri offrono l’opportunità di approfondire temi fondamentali della vita di coppia, dalla comunicazione emotiva alla gestione dei conflitti, passando per i diritti e doveri legali, con particolare attenzione alla gestione economica e alle fasi della vita insieme. Gli incontri sono tenuti da una psicoterapeuta e un avvocato, a garanzia di un approccio completo e professionale. Il secondo incontro si terrà martedì 27 gennaio e tratterà il tema della gestione dei conflitti nella coppia. Il terzo e ultimo incontro è previsto per martedì 3 febbraio con l’avvocato che affronterà i diritti e i doveri legali nel matrimonio.

Il corso nasce in risposta a un trend crescente: negli ultimi dieci anni, a Concorezzo sono stati celebrati 344 matrimoni civili e 205 religiosi, mentre le unioni civili, introdotte nel 2016, sono state 11. La prima edizione del corso, lo scorso maggio, aveva già registrato un’ottima partecipazione confermando l’interesse della cittadinanza per questo tipo di iniziativa.