Matrimonio duraturo? C’è il corso del Comune

Concorezzo. Torna a Concorezzo il corso prematrimoniale civile organizzato dal Comune. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’iniziativa si prepara a coinvolgere nuovamente coppie in procinto di sposarsi, futuri sposi civili e religiosi, ma anche coppie già sposate o conviventi interessate ad approfondire gli aspetti più delicati e importanti della vita di coppia.

La terza edizione si terrà in tre serate, martedì 2, 9 e 16 febbraio 2027, e sarà dedicata ad alcuni dei temi centrali nella costruzione e nella gestione della vita insieme. Le iscrizioni sono già aperte.

Gli incontri, gratuiti, offriranno l’opportunità di confrontarsi sulla comunicazione emotiva, sulla gestione dei conflitti, sui diritti e doveri legali nel matrimonio e sugli aspetti legati alla gestione economica e alle diverse fasi della vita insieme. Anche per questa edizione gli incontri saranno condotti da una psicoterapeuta e da un avvocato, per garantire un approccio completo e qualificato.

“La coppia è una comunità nella quale si costruiscono relazioni, responsabilità e progetti condivisi. Per questo crediamo che offrire alle coppie occasioni di confronto e di approfondimento sia un modo concreto per accompagnare chi sceglie di costruire insieme il proprio futuro – spiega il sindaco Mauro Capitanio -. Con la terza edizione del corso prematrimoniale vogliamo proseguire un percorso che nelle precedenti edizioni ha incontrato l’interesse di molte coppie, mettendo a disposizione competenze e strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le diverse sfide della vita insieme. È un’iniziativa aperta non solo a chi si prepara al matrimonio, ma anche a chi vive già da tempo una relazione e desidera dedicare uno spazio alla propria vita di coppia”.

“L’interesse per l’iniziativa si inserisce in un quadro che vede il matrimonio civile sempre più presente anche a Concorezzo, in un trend che dura ormai da circa dieci anni – ha spiegato l’assessore alle Pari Opportunità Laura della Bosca –. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2025, registrano 56 matrimoni, di cui 40 con rito civile e 16 con rito religioso. Numeri che fotografano una realtà in cui il matrimonio civile rappresenta una scelta significativa per le coppie che decidono di formalizzare la propria unione. Il corso si rivolge sia alle coppie che intendono celebrare il matrimonio civile sia a quelle che scelgono il rito religioso. Nelle precedenti edizioni, infatti, l’iniziativa ha coinvolto anche coppie che hanno scelto di affiancare al percorso prematrimoniale in Parrocchia un ulteriore momento di approfondimento proposto dal Comune”.

Gli incontri sono aperti a tutti, anche a in non residenti e si terranno martedì 2, martedì 9 e martedì 16 febbraio 2027 alle ore 21.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a comunicazione@comune.concorezzo.mb.it.