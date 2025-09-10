Non solo Monza, in Brianza anche il Gran Premio a pedali

Concorezzo. Due giorni dedicati allo sport ai motori. Sabato 13 e domenica 14 settembre a Concorezzo si respirerà un’atmosfera unica fatta di gare di kart a pedali (la tradizionale Gran pedalata), simulazioni professionali di guida e attività organizzate dalle società sportive. A organizzare la manifestazione il CASC (associazione società sportive) e il Distretto Urbano del Commercio con il sostegno e il patrocinio del Comune di Concorezzo.

“La Gran Pedalata è un evento ormai tradizionale per la nostra città che per una giornata si trasforma in un ecologico circuito stile Formula Uno – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Quest’anno, accanto alla gara di kart a pedali, abbiamo voluto introdurre una moderna e coinvolgente esperienza di guida virtuale, con simulatori professionali. I partecipanti potranno anche sperimentare in prima persona gli effetti della guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze, per comprendere meglio i rischi legati a questi comportamenti. Invito tutti a partecipare a questa due giorni di sport e motori, iscrivendosi alla Gran Pedalata e provando i simulatori di guida”.

I simulatori professionali di guida

I simulatori di guida presenti all’evento sono modelli professionali di alta gamma, utilizzati per l’allenamento dei piloti e per progetti di educazione stradale. Offrono un’esperienza immersiva e realistica, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio della sessione di guida dei partecipanti: dalle condizioni meteo (pioggia, nebbia, neve) alla luce (giorno/notte), fino al traffico e al comportamento degli altri veicoli. I partecipanti potranno anche simulare la guida in stato di alterazione da alcol o droghe, con decurtazione automatica dei punti patente in caso di infrazioni. Un operatore specializzato sarà sempre presente per guidare ogni utente nella simulazione e spiegare in tempo reale gli errori commessi, rendendo l’esperienza utile, educativa e coinvolgente.

Il programma di sabato 13 e domenica 14 settembre 2025

Si inizia sabato 13 settembre alle 10 in piazza della Pace con le simulazioni di guida tramite i simulatori che offriranno ai partecipanti un’esperienza di guida realistica e coinvolgente. Con l’ausilio di uno speciale software verrà simulata la guida in stato di ebrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti. Sarà possibile anche sfidarsi in modalità multiplayer.

Sabato pomeriggio e domenica, le società sportive presenteranno al pubblico le loro attività in piazza della Pace.

Domenica 14 settembre sarà la volta della tradizionale Gran pedalata, la competizione di kart a pedali nel centro storico. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Partecipare è gratuito e sono previsti premi e gadget per tutte le squadre che aderiranno all’iniziativa. Per iscrizioni: mail a cascconcorezzo@yahoo.it

Le qualifiche per la pole position sono in programma in viale Libertà a partire dalle 9:30 per la categoria Under 12-15 e dalle 10:30 per gli Under 15-18. Gli Over 18 partiranno alle 11:00.

Le gare ufficiali sono in programma nel pomeriggio di domenica in piazza della Chiesa, con batterie e finali che animeranno Concorezzo fino alle 17:15.

Info simulatori guida

Prova gratuita, riservata ai maggiorenni.

Sabato 10.00/13.00 e 14.00/19.00

Domenica 10.00/13.00 e 14.00/17.00

Piazza della Pace, Concorezzo.