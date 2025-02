Nonna Ester festeggia 100 anni

Concorezzo. Quest’anno, Ester Viganò, una donna straordinaria festeggia un traguardo che pochi possono vantare: il suo centesimo compleanno.

La donna dalla straordinaria tempra è nata nella famiglia concorezzese Viganò (i Barej) che, radicata da generazioni nella tradizione artigiana, era conosciuta per la lavorazione delle budella dei maiali per la creazione della pelle per insaccare i salami.

Giovane, si è sposata con Gaetano Ruisi arrivò a Concorezzo dalla Sicilia negli anni Cinquanta per commerciare maiali (da lì l’incontro di cuori) , dando vita a una famiglia che ha conosciuto il sacrificio e il duro lavoro. Da questo matrimonio sono nati quattro figli maschi Massimo, Luca, Riccardo e Nino, tre dei quali hanno intrapreso con successo la strada dell’imprenditoria.

Invidiabile è la grinta di questa signora, la quale è riuscita a trasmettere ai suoi figli e ai suoi 8 nipoti (essendo trisnonna vanta anche un pronipote) l’importanza dei valori fondamentali come la famiglia, la dedizione e la passione per il lavoro. Oggi, è anche una trisnonna orgogliosa, circondata dall’amore. Vive in via Liberà, nel cuore del paese.

Ma qual è il segreto di questa longevità straordinaria? Ester ci consiglia di lavorare molto, mangiare poco e non rinunciare mai a un bicchiere di vino rosso ogni giorno. Inoltre ha aggiunto che è ideale camminare per vivere bene e in salute.

Mercoledì sera la festa alla Camilla nel giorno esatto del compleanno alla presenza anche del sindaco Mauro Capitanio e del cantautore Gatto Panceri.