Note a Lume di Candela, tutto esaurito al San Luigi: il quartetto d’archi incanta Concorezzo

Sala piena e un pubblico partecipe dalla prima all’ultima nota. Venerdì 2 ottobre il Cineteatro San Luigi di Concorezzo ha registrato il tutto esaurito per “Note a Lume di Candela: Quartetto d’Archi”, l’appuntamento organizzato dal Comune di Concorezzo in collaborazione con Ema70 Eventi & Service e atteso da tempo da molti concorezzesi.

A distinguere la serata è stato anzitutto il dialogo tra musica e allestimento. Il palco e la sala, illuminati dalla luce calda di centinaia di candele LED e impreziositi da composizioni floreali, hanno assunto un aspetto insolito per il San Luigi: un ambiente raccolto e quasi sospeso, in cui la penombra ha favorito un ascolto attento e concentrato. Una scelta scenografica che non ha fatto da semplice cornice, ma ha contribuito in modo decisivo al carattere intimo dell’evento.

Al centro della scena, le musiciste del quartetto d’archi hanno accompagnato il pubblico in un percorso sonoro raffinato e coinvolgente. Il programma ha attraversato generi ed epoche diverse, proponendo in chiave acustica e orchestrale brani pop entrati nell’immaginario collettivo, successi contemporanei e alcune tra le colonne sonore più amate. Una formula che mette in relazione la tradizione cameristica degli archi con un repertorio familiare a un pubblico ampio, e che proprio per questo riesce a parlare tanto agli appassionati di musica classica quanto a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di concerto.

La risposta della platea è stata calorosa. Lunghi applausi hanno accompagnato i passaggi più noti, a conferma di un coinvolgimento che si è mantenuto alto per tutta la durata della serata.

Il successo di “Note a Lume di Candela” conferma l’interesse dei concorezzesi per proposte culturali capaci di unire qualità musicale e attenzione all’esperienza complessiva dello spettatore, e restituisce al Cineteatro San Luigi il ruolo di luogo d’incontro e di spettacolo per tutta la città.