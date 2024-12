Nuova scuola, Corbetta: “Regione presente”

Concorezzo. “Con l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’accordo di programma promosso dal Comune di Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, finalizzato alla realizzazione della nuova scuola di via Ozanam, Regione Lombardia conferma ancora una volta il suo impegno per l’edilizia scolastica e per rispondere alle esigenze dei nostri Comuni.” Lo afferma Alessandro Corbetta, Presidente del Gruppo Lega in Consiglio regionale della Lombardia.

“Anche in questo caso, il lavoro di squadra della Lega a vari livelli istituzionali ci ha permesso di ottenere un risultato straordinario, non solo per Concorezzo, ma per tutta la Brianza. La nuova scuola sarà un polo scolastico all’avanguardia, capace di attrarre studenti da tutta la Brianza, ma anche di ospitare associazioni, la Protezione civile e squadre sportive come quelle di basket e pallavolo. Con un finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro e un contributo comunale di 12.718.928 euro – spiega Corbetta -, si avvia finalmente un progetto tanto atteso dalla comunità. Un sincero ringraziamento all’assessore regionale Massimo Sertori e al sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, per il loro impegno nel raggiungimento di questo importante traguardo. Come Lega e maggioranza ci adopereremo per monitorare l’avanzamento di questo progetto e di intervenire per sostenerlo in caso di nuove necessità”.