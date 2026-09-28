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#Cultura

Nuovi talenti, l’oratorio benedice gli Asfaltati

  • MC / 28 Settembre 2026

Concorezzo. C’è sempre un momento per esibire il proprio x-facotor, quel talento che trasuda passione, sogni, dedizione.

Sabato sera l’oratorio San Luigi ha tenuto a battesimo il concerto degli Asfaltati, giovanissima band concorezzese cresciuta a pane e musica.

Foto di Paolo Viganò

Sul palco dell’oratorio, impegnato nel ricco programma legato alla tradizionale festa annuale, si sono esibiti la cantante Ginevra, 14 anni, Diego, 14 anni, alla batteria, Anna, 14 anni, al basso, Marco, 14 anni, al piano, Luca, 14 anni, alla chitarra elettrica, Francesco, 14 anni, con il suo Ukulele e Lorenzo, 15 anni, alla chitarra elettrica e acustica.

A loro il compito di fare da apripista all’altro concerto dei FuoriQuota.

I musicisti hanno suonato una scaletta di 12 pezzi, internazionali e italiani. Un vero e proprio spettacolo di musica suonata interamente dal vivo, senza basi, intelligenze artificiali o playback: momenti di musica no stop, interventi di scambio col pubblico, attimi dal sapore più intimo come un intro di pianoforte, fino a momenti di grande energia col suono potente di una vera Rock Band.

Un’ora per condensare ore di prove, di lezioni certosine (perché l’arte non si improvvisa) e di passione autentica. E gli applausi sono arrivati fragorosi, spontanei e convinti.

Buon cammino

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