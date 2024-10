Oggi compro un libro e faccio del bene

Il mercatino è l’occasione per fare una vera e propria scorpacciata di libri. Sui grandi tavoli i volontari di Kibinti hanno selezionato e preparato volumi e letture adatte ad ogni età e di ogni argomento. Basta prendersi un attimo di tempo e curiosare tra le tantissime proposte per trovare proprio quello che state cercando. Non mancheranno anche tante creazioni simpatiche e colorate che i nostri amici sarti di Bissau hanno cucito per questa occasione. Sono sicuramente un’idea per un regalo originale e solidale

Il mercatino, come sempre, è a offerta libera e l’intero ricavato verrà utilizzato per il progetto “Casa Famiglia ‘Samorì’”, interamente finanziato da Kibinti. La Casa Famiglia, che ha sede a Bissau, nasce nel 2014 principalmente per offrire accoglienza e cura per bimbi in difficoltà o malati, ma rappresenta anche il punto di riferimento per specialisti e tecnici che operano nel paese africano e per tutte le persone che, a vario titolo, “ruotano intorno” ai progetti che l’associazione segue.

Lo scorso anno la Casa Famiglia ha accolto, oltre agli 8 bambini/ragazzi fissi, circa 60 bambini/e secondo le segnalazioni e le richieste dei medici. Ogni ospite ha la sua storia e, quindi, la durata di ciascuna permanenza è stata molto diversa: qualcuno è rimasto una settimana, qualcuno un mese, qualcuno addirittura un anno intero, per un totale stimato di oltre 3500 giorni di presenza. La Casa Famiglia ha bisogno di tutto il nostro supporto per continuare a offrire il suo importante servizio!