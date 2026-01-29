Oggi pizza, ma con formaggio vegano

Concorezzo. Il formaggio deriva solo dal latte? E chi fosse intollerante o vegano e non volesse rinunciare al richiamo di quei sapori tanto particolari?

1,2,V…Cheese! è un progetto artigianale dedicato alla produzione di alternative vegetali ai formaggi.

Il suo laboratorio è a Concorezzo, in via Libertà, 136.

Nasce dall’incontro tra passione, studio e sperimentazione, con l’obiettivo di proporre un nuovo modo di intendere i prodotti “senza latte”, puntando su qualità, gusto e identità propria.

L’idea prende forma da un’esigenza personale: la mancanza dei formaggi tradizionali dopo la scelta di seguire un’alimentazione completamente vegana. Da questa necessità ha avuto inizio un percorso di ricerca approfondito, supportato da una doppia formazione universitaria in Scienze e Tecnologie Alimentari e in Alimentazione e Nutrizione Umana. Lo studio scientifico si è così unito alla pratica artigianale, dando vita a un progetto solido e consapevole.

L’obiettivo di 1,2,V…Cheese! non è imitare o sostituire il formaggio tradizionale, ma creare alternative vegetali buone da mangiare, capaci di distinguersi per personalità e carattere. Ogni prodotto è il risultato di processi semplici e naturali, pensati per valorizzare le materie prime e ottenere sapori autentici.

Le alternative vegetali firmate 1,2,V…Cheese! sono realizzate principalmente a base di anacardi, attraverso processi di fermentazione e stagionatura che permettono di ottenere consistenze, profumi e caratteristiche differenti.

La scelta degli ingredienti è essenziale e mirata: pochi elementi selezionati con cura per garantire qualità e riconoscibilità al prodotto finale.

I prodotti 1,2,V…Cheese! nascono per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e variegato: persone intolleranti al lattosio, allergiche alle proteine del latte, soggette a problematiche legate al colesterolo, ma anche chi segue un’alimentazione vegana o chi è semplicemente curioso di scoprire nuove proposte alimentari. Non si tratta quindi di prodotti pensati esclusivamente per vegani, ma di alternative vegetali adatte a tutti.

1,2,V…Cheese! rappresenta così un modo nuovo di pensare e sperimentare le alternative vegetali: un progetto che unisce ricerca, artigianalità e innovazione per offrire un’esperienza gastronomica diversa, consapevole e inclusiva.