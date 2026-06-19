Passione per la montagna, salute e voglia di comunità, al via stasera la manifestazione “Passo dopo Passo”

A partire da questa sera e fino al 21 giugno a Concorezzo andrà in scena la manifestazione “Passo dopo Passo” di cui è protagonista il CAI. Tre giorni di incontri, momenti di condivisione, musica e attività che saranno ospitati dall’Area Feste del Parco di Villa Zoja.

Il filo rosso dell’evento è la promozione dei valori della montagna, dell’attività sportiva, della salute e della solidarietà. Il primo appuntamento è previsto per oggi alle 19: nel dibattito “Montagna, Sport e Salute: dalla performance alla prevenzione” Simone Origone, atleta da record con all’attivo 16 coppe del mondo nello sci di velocità, guida e soccorritore alpino, affronterà il tema del rapporto tra sport, benessere e prevenzione. Con lui Gabriele Scalise, preparatore atletico per Poliambulatorio COB, Osvaldo Barbanti e Gualtiero Pirotta di SuperSKILAB e Alfredo Tradati.

Si prosegue in musica con “Vivo per Lei – Live Tour 2026. Gatto Panceri, 30 anni di successi”, mentre nella serata di sabato il pubblico potrà rivivere la bellezza di un’epoca col concerto “Mina e Morricone – La grande musica italiana” dedicato ad alcuni dei più grandi interpreti e compositori.

Fitto il programma del 21 giugno in cui protagonista assoluto sarà il CAI con il Giro delle Cascine di Concorezzo che avrà inizio alle 9 del mattino: una passeggiata aperta a tutti alla scoperta delle aree verdi e del patrimonio storico e rurale del territorio concorezzese. Si prosegue alle 11 dando spazio ai più piccoli che potranno divertirsi con una caccia al tesoro all’interno del parco.

Alle 18 la presentazione ufficiale del progetto della futura Scuola Sezionale di Escursionismo, pensata per la formazione e la crescita degli escursionisti della sezione concorezzese. Un momento ufficiale ma al tempo stesso conviviale, che si inserisce nel tradizionale Aperitivo dell’Escursionista. Dalle 19 la conclusione della tre giorni, con tavola calda e live music dei Vogo Beat.

Per chi cerca una full immersion nella passione per la montagna, nell’attenzione ai temi della salute e nella voglia di condivisione, questo fine settimana il Parco di Villa Zoja è l’indirizzo giusto.