Popillia japonica, qualche informazione utile

Concorezzo. Usare insetticidi potrebbe moltiplicare l’effetto attrattivo sui nuovi “invasori”.

Mentre i social danno fiato ai tuttologi da tastiera o a simpatici e improvvisati colpevolisti (“Una bella ordinanza del sindaco di tenere chi ha i giardini e orti in ordine e puliti? Controllarli e dove non c’è pulizia iniziare a multare? Da qualche parte bisogna pur iniziare!! Concorezzo sveglia!!!“, scrive una cittadina su Facebook pensando erroneamente che l’origine sia legata alla gestione di giardini e orti privati…), è utile conoscere meglio l’insetto che sta facendo incetta di foglie, frutti e fiori.

Chi è

La Popillia japonica, nota come coleottero giapponese o Japanese beetle, è un insetto appartenente alla famiglia degli scarabei (Scarabaeidae). È originario del Giappone, ma è diventato una specie invasiva in molte parti del mondo, inclusa l’Italia.

Cosa non fare

ATTENZIONE! L’utilizzo di trappole è fortemente sconsigliato in orti o giardini privati in quanto il loro potere attrattivo è di molto superiore alla capacità di cattura e di conseguenza la vegetazione che si vuole proteggere, foglie, fiori e frutti, subisce danni ancora più rilevanti.

Per richiesta di informazioni scrivere a popillia@ersaf.lombardia.it

Cosa fare

Regione Lombardia ricorda che in generale gli insetticidi ad azione abbattente-adulticida hanno di norma una buona efficacia nei confronti degli adulti di Popillia japonica ma il loro effetto è di tipo collaterale in quanto gli unici prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta all’insetto sono quelli riportati in tabella.

In caso di utilizzo di altri insetticidi ad azione abbattente, che possono avere effetto collaterale nei confronti di Popillia japonica, il target del trattamento deve essere

chiaramente individuato e le registrazioni devono essere riferite all’avversità per la quale il prodotto è autorizzato.

Insetticidi ad uso non professionale

Esclusivamente per i soggetti non dotati di abilitazione, sono utilizzabili per la lotta contro Popillia japonica i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali che

riportano in etichetta la dicitura “prodotti fitosanitari non professionali (PFnP)” che comprendono:

– PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di

specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;

– PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di

specifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino

domestico e al diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in

etichetta.

Curiosità: si salva solo Mantova

Popillia japonica Newman (Popillia o scarabeo giapponese; in inglese Japanese beetle) è un coleottero rinvenuto per la prima volta in Lombardia nel 2014, il cui areale di presenza si espande di circa 10 chilometri all’anno. Attualmente l’unica provincia lombarda ancora indenne è quella di Mantova.