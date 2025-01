Pratiche digitali, il Comune offre un tutor

Concorezzo. Un professionista in grado di assistere e supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali comunali. E’ il tutor digitale che dal 23 gennaio sarà disponibile tutti i giovedì mattina nel Municipio di Concorezzo. Nel suo ufficio, a piano terra del Comune, potrà aiutare i cittadini che hanno dubbi o difficoltà di accesso e gestione dei servizi comunali online (es. tributi, anagrafe digitale, spid, pagamento mensa, iscrizione ai bandi…). Anche i professionisti potranno usufruire della consulenza del Tutor, ad esempio per la presentazione di pratiche o l’accesso agli atti amministrativi.

Il nuovo servizio è realizzato in collaborazione con Afol e rientra nel progetto di Facilitazione Digitale.

“Il Comune di Concorezzo negli ultimi anni sta realizzando un grande lavoro per la digitalizzazione dei servizi– ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Questo rappresenta un progresso importante ma può diventare una barriera per le fasce più fragili della popolazione. Abbiamo quindi fortemente voluto attivare il servizio del Tutor Digitale in Comune, per rendere la digitalizzazione sempre più accessibile anche alle persone che hanno qualche difficoltà con i servizi online.

Grazie al professionista formato da Afol, gli utenti che si recano in Comune per svolgere di persona delle pratiche potenzialmente gestibili online, potranno ora essere accompagnati verso un’interazione digitale più semplice ed efficace. Una modalità concreta per accompagnare i cittadini nella transizione digitale dei servizi in modo inclusivo”.

“Siamo lieti che il Comune di Concorezzo abbia deciso di attivare il servizio digitale anche all’interno degli uffici comunali- ha dichiarato Cristina Pasquini, Direttore Centrale Area Politiche del Lavoro e della Formazione (Afol) –. La sua presenza potrà essere di grande supporto ai cittadini che manifestano dubbi o difficoltà nell’accedere ai servizi online del Comune.

Tale scelta è perfettamente in linea con l’obiettivo di Afol – conclude Pasquini – che è quello di fornire supporto e formazione per superare le barriere digitali, garantendo che nessuno venga lasciato indietro nella transizione verso una società sempre più digitale”.

Un sistema integrato per la facilitazione digitale

Il Tutor Digitale, focalizzato sui servizi online comunali, si affianca allo Sportello di Facilitazione Digitale attivo tutti i pomeriggi presso il Centro Pensionati che, nello specifico, fornisce informazioni e sostegno in generale per le pratiche online (es. accesso ai social, fascicolo sanitario).

In questi primi mesi di sperimentazione del servizio (gratuito) al centro pensionati sono state dedicate 190 ore per un affiancamento dei cittadini che si sono rivolti allo sportello di facilitatore digitale.

L’utenza media era over 60 e i servizi più richiesti sono stati quelli di attivazione e uso spid, consultazione del fascicolo sanitario elettronico, attivazione carta d’identità elettronica tramite app CIEID, utilizzo della CIE per entrare nei siti della pubblica amministrazione, attivazione PEC e, per percettori naspi, l’iscrizione sul sito siisl e la compilazione del cv e pad