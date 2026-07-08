Quella volta di Angelina Mango in oratorio a Concorezzo

Concorezzo. Oggi è una artista completa. Ha conosciuto la gavetta, ha vinto Sanremo, si è presa una pausa di riflessione ed è tornata a calcare il palcoscenico, facendo esplodere musica ed emozioni.

Poche ore fa, su Instagram, Angelina Mango ha ricordato che mancano pochi giorni al suo tour “Nina canta nei teatri d’estate”. Lo ha fatto con una carrellata di foto amarcord. Scatti che immortalano una passione coltivata da bambina, cresciuta con lei, vissuta, come tutti i suoi colleghi, anche attraversando palchi genuini e improvvisati. Come fece anni fa in occasione della Festa dell’oratorio di Concorezzo. Un campo da calcio in cemento, un palco artigianale, sedie di plastica (decisamente non tutte occupate) ma musica vera. Al suo fianco anche il bassista concorezzese Andrea Mandelli, un altro artista che da allora di strada ne ha fatta tanta.

Il tour

Angelina Mango torna sui palchi italiani con Nina canta nei teatri, il tour che porta dal vivo l’anima più autentica e creativa della cantautrice. Dopo l’uscita a sorpresa di caramé, un album composto da “15 tracce +1” che raccontano un anno intenso di vita, emozioni e riflessioni personali, Angelina sceglie i teatri come luogo ideale per una condivisione sincera e senza filtri.

Nina canta nei teatri è concepito come un live intimo e suonato, un invito agli spettatori a entrare nel suo studio creativo, a vivere da vicino il processo che ha dato forma ai brani di caramé e alle canzoni più significative della sua carriera.

Uno spettacolo immersivo, autentico e ricco di emozioni, pensato per chi desidera scoprire Angelina Mango in una dimensione nuova, più vicina e personale. Scopri tutte le tappe, le date e le informazioni per partecipare al tour teatrale dell’artista rivelazione della scena musicale italiana.