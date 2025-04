Questo anello userà i tuoi dati: vuoi opporti?

Che l’intelligenza artificiale usi i nostri dati per alimentarsi è un dato di fatto. Oggi il business dei big data rende più del petrolio e della droga. Se informazioni e foto sono gratuite (“Se il servizio è gratis, il prodotto sei tu”, amministratore Jason Lanier), meglio ancora.

Ad avvisarci che le nostre informazioni verranno usate per nutrire l’intelligenza artificiale è la stessa Meta con una comunicazione inviata a tutti ma che, quasi nessuno, avrà letto.

Allora la rimettiamo qui. Leggetela.

Cosa contiene l’avviso di Meta

Scopri come useremo le tue informazioni mentre miglioriamo l’intelligenza artificiale (IA) in Meta

Miglioriamo costantemente l’intelligenza artificiale in Meta . L’IA in Meta è la nostra raccolta di funzioni ed esperienze di IA generativa, come Meta AI e Strumenti creativi IA, oltre ai modelli che ne consentono il funzionamento. Inoltre, i modelli sono resi disponibili su una piattaforma aperta per supportare ricercatori, sviluppatori e altre persone attive nella community dell’IA.

Che cosa significa per te

Per offrirti queste esperienze, ti comunichiamo che useremo le tue informazioni pubbliche , come post e commenti provenienti da account di persone di età pari o superiore a 18 anni. Ciò comprende tutte le informazioni pubbliche che hai condiviso sui Prodotti di Meta dalla creazione del tuo account. Useremo inoltre le tue interazioni con le funzioni dell’IA in Meta.

Useremo queste informazioni sulla base dei legittimi interessi per sviluppare e migliorare l’IA in Meta.

Hai diritto di opporti all’uso delle tue informazioni per tali finalità. Se presenti un’opposizione (attenzione, in questo momento, ore 7.41 del 21 aprile il link per scaricare il modulo di opposizione non funziona…), riceverai un’e-mail a conferma che non useremo le tue interazioni con le funzioni dell’IA in Meta o le tue informazioni pubbliche provenienti dai Prodotti di Meta per lo sviluppo e il miglioramento dei modelli di IA generativa dell’IA in Meta.

Se hai già presentato un’opposizione, non occorre inviare un’altra richiesta.

Puoi anche modificare il pubblico delle tue informazioni, o eliminarle, nelle tue impostazioni.

Maggiori informazioni

Puoi scoprire di più su come usiamo le tue informazioni nella nostra Informativa sulla privacy.

⚠️ ATTENZIONE

I primi responsabili della nostra privacy siamo noi. Con la scelta di cosa pubblicare e da chi essere taggati. Infatti è ancora Meta a precisare

Potremmo comunque trattare le informazioni che ti riguardano per sviluppare e migliorare l’IA su Meta, anche se ti opponi o non usi i nostri Prodotti. Ad esempio, questo potrebbe accadere se tu o le tue informazioni:

– apparite in un’immagine condivisa con tutti sui nostri Prodotti da qualcuno che li usa;

– siete menzionati nei post o nelle didascalie che qualcun altro condivide sui nostri Prodotti