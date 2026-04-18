Questo biscotto ti svolterà la giornata

Concorezzo. C’è biscotto e biscotto. E questi, decisamente, sono assolutamente originali e da provare. Perché? Semplice: sono naturali, a km0 e con un ingrediente tutto da scoprire

Nascono i “Polentoni di Concorezzo”: i nuovi biscotti artigianali alla farina di mais simbolo del territorio

Si chiamano “Polentoni di Concorezzo” e racchiudono il gusto e la tradizione della Brianza. Realizzati con farina di mais, ingrediente simbolo della cultura gastronomica lombarda, sono i nuovi biscotti ideati a Concorezzo per rappresentare la sintesi tra qualità artigianale, identità locale e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Concorezzo, coinvolge direttamente il tessuto commerciale locale. L’associazione commercianti, infatti, ha distribuito la ricetta ai propri associati, permettendo – già in questi giorni – a panetterie e pasticcerie del territorio di produrre e proporre i Polentoni nei propri esercizi.

“I Polentoni di Concorezzo andranno ad affiancare la torta paesana diventando il simbolo gastronomico locale. I nuovi biscotti concorezzesi rappresentano uno strumento concreto di marketing territoriale, capace di valorizzare la filiera corta e la straordinaria creatività dei nostri artigiani- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Ringrazio in modo particolare Paolo Fumagalli, artigiano locale, per aver creato e donato la ricetta alla comunità: un gesto che dimostra quanto il saper fare brianzolo possa diventare patrimonio condiviso e opportunità di crescita per tutto il territorio”.

“Questa iniziativa offre ai nostri associati una nuova opportunità per promuovere prodotti identitari e attrarre clientela- ha spiegato il presidente dell’associazione Commercianti Matteo Terzoli-. La condivisione della ricetta rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione, capace di generare valore e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Il lavoro dell’associazione Commercianti prosegue nel quotidiano e costante impegno per mantenere viva quella rete tra commercianti, città e istituzioni che rappresenta il vero segreto del successo dei nostri negozi. Le numerose nuove aperture sono infatti il frutto di un coraggio imprenditoriale sostenuto da una rete locale solida e virtuosa”.

Nelle prossime settimane, i biscotti saranno protagonisti anche all’interno di “Brianza in Corte”, il palinsesto di eventi sostenuto da Regione Lombardia dove verranno distribuiti come gadget gastronomico in un packaging dedicato, progettato per valorizzare il prodotto e rafforzarne il legame con il territorio.

Un gadget che racconta il territorio

Il gadget valorizza la filiera corta: i biscotti nascono infatti in un laboratorio artigianale di Concorezzo e anche il confezionamento è interamente locale, grazie al coinvolgimento di uno scatolificio del territorio che ha realizzato le scatole in latta. Un packaging pensato non solo per contenere, ma per essere riutilizzato e diventare a sua volta elemento narrativo della Brianza.

I Polentoni di Concorezzo diventano così il simbolo dolce del palinsesto “Brianza in Corte”. Durante gli eventi, i partecipanti riceveranno una confezione personalizzata, che trasformerà il biscotto in uno strumento di promozione territoriale capace di unire artigianato, design e tradizione.

“Brianza in Corte” è coordinato dal Comune di Concorezzo e sostenuto da Regione Lombardia con un contributo di 50.000 euro nell’ambito del bando “Lombardia Style”. Il programma coinvolge sei Comuni – Concorezzo, Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Cavenago di Brianza e Roncello – e proporrà nel 2026 un calendario di eventi tra corti, cascine e luoghi simbolo del territorio. Degustazioni, spettacoli teatrali, incontri culturali e iniziative per famiglie animeranno la Brianza, rendendo i Polentoni un simbolo concreto del progetto: un prodotto capace di raccontare sapori, tradizioni e il lavoro degli artigiani locali.