Real estate, Simona Caramia nel direttivo Fimaa

Concorezzo. FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza, la più antica e autorevole associazione di categoria dei mediatori in Italia, aderente a Confcommercio, rinnova i propri vertici istituzionali per il quinquennio 2026-2031.

Il percorso per la definizione della nuova dirigenza, che guiderà il collegio territoriale, realtà leader assoluta del settore con oltre 2.200 agenti e imprese associate, ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che ha successivamente espresso la nomina per acclamazione del neopresidente Marco Zanardi.

In questo scenario di altissimo rilievo istituzionale, spicca l’elezione della brianzola Simona Caramia, imprenditrice e consulente immobiliare di Immobiliare Santalfredo (Concorezzo).

Una nomina di prestigio che si affianca al suo impegno sul campo in veste di coordinatrice delle rilevazioni dei prezzi dei beni immobili per l’area della Brianza Est.

L’ingresso di Simona Caramia nel consiglio direttivo della principale forza associativa del real estate lombardo rappresenta un traguardo strategico per l’intero territorio di Monza e Brianza. L’obiettivo del mandato sarà duplice: da un lato, rafforzare il ruolo di autorevole interlocutore di FIMAA presso le istituzioni e il mercato; dall’altro, garantire un supporto capillare e strumenti d’avanguardia alla vasta rete di colleghi e imprenditori associati.

“FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza rappresenta la storia, la forza e il futuro della nostra professione,” dichiara Simona Caramia. “Essere eletta nel consiglio direttivo di una realtà che unisce oltre 2.200 professionisti è un grande onore e una responsabilità istituzionale. Il nostro compito per i primi cinque anni del mandato sarà valorizzare l’enorme peso specifico dell’associazione, mettendoci al servizio dei colleghi. Lavoreremo per tutelare la categoria, innalzare gli standard professionali tramite la formazione e offrire risposte concrete alle imprese, consolidando FIMAA come il punto di riferimento imprescindibile per l’economia immobiliare del territorio.”

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