Sabato sarà una buona notte con la biblioteca

Concorezzo. Poesia, letteratura e musica. Si terrà tutta in piazza della Pace, come richiesto dalle normative Covid, la "Buona notte con la biblioteca" edizione 2020. Sabato 11 luglio, in occasione di Concorezzo d'estate, è in programma un triplice appuntamento con la cultura.

LA PAURA DENTRO. Alle 20,30 salirà sul palco di piazza della Pace Mariella Bernio, cremonese di origine, brianzola di adozione. Scrittrice e poetessa, ha esordito nel 2012 con la raccolta "E le stelle graffiavano il cielo". Nel 2018 è stata dichiarata dalla critica "Poetessa dell'anno". "La paura dentro", edito da Pragmata, è un romanzo ispirato a una storia vera e ambientato nella provincia italiana del secondo Dopoguerra. Il protagonista, reduce dal conflitto bellico, porta con sè i segni della malattia, dell'abbandono ma anche i semi della speranza.

GIUGNO. Alle 21,30 presentazione del libro "Giugno" di Gianluca Dario Rota e Paolo Bontempo è un singolare romanzo di formazione. Leggi qui l'approfondimento

MUSICA ROCK, DARK E INDIE. Alle 22,30 concerto con i Tagua. La band nasce a fine 2011 prendendo il loro nome da una varietà di avorio vegetale ricavato dai semi di una palma del Sud America che, una volta essiccata, ha la consistenza, il colore e l'aspetto molto simili a quelli dell'avorio animale. L'attuale formazione con Emanuela Valsecchi (voce e autrice dei testi), Paolo De Feudis (chitarre elettriche e chitarra classica), Gianluca Vitali (basso), Silvio Valsecchi (chitarre elettriche e chitarra acustica) e Matteo Testa (batteria) si consolida a metà 2013. Ciascun componente porta in dote la propria visione musicale e le passate esperienze in altre band, in una fusione di stampo rock a tratti dark a tratti indie che ha nella forza evocativa delle melodie, nel vigoroso incedere di basso e batteria e nell'intensa presenza della frontwoman femminile i propri punti di forza. Parallelamente ad una frequente attività live, i Tagua hanno scritto in questi anni i brani che faranno parte del disco d'esordio “Sincronisia”, la cui uscita è prevista per gennaio 2017. In studio con loro a curare gli arrangiamenti Amerigo Lancini e Francesco Invernici, quest'ultimo responsabile anche della registrazione del disco quasi tutta in presa diretta. “Sincronisia” sarà anticipato a dicembre dal primo singolo “Carillon”.