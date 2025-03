Sostenibilità, prestigioso award per Pirisi

Concorezzo. Il concorezzese Andrea Pirisi premiato agli IoMOBILITY AWARDS 2025 con LYBRA

Un importante riconoscimento per l’innovazione made in Brianza. Il concorezzese Andrea Pirisi, CTO di 20energy, ha conquistato il 2° posto nella categoria SMART ROADS agli IoMOBILITY AWARDS 2025, il più prestigioso evento italiano dedicato alla mobilità innovativa.

Pirisi e il suo team sono stati premiati per LYBRA, un dispositivo rivoluzionario che trasforma il traffico in elettricità. Installato su strade dove i veicoli rallentano, LYBRA assorbe l’energia cinetica delle auto in frenata e la converte in energia pulita, riducendo l’inquinamento e migliorando la sicurezza stradale.

La cerimonia si è svolta il 20 marzo 2025 al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, in una serata esclusiva sotto lo scafo di Luna Rossa. “Questo premio conferma il valore di LYBRA per le smart roads del futuro” ha commentato Pirisi.

Un successo che porta Concorezzo al centro dell’innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile, dimostrando come la ricerca e lo sviluppo possano trasformare le nostre città.