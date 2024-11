Stanco dei vocali? Arriva la trascrizione

Inviare un messaggio vocale rende il contatto con amici e familiari ancora più personale – spiegano sul blog ufficiale – C’è qualcosa di speciale nel sentire la voce della persona che ami anche quando siete lontani. A volte però sei in giro, in un posto rumoroso o ricevi un lungo messaggio vocale che non puoi proprio fermarti ad ascoltare.

È per momenti come questi che siamo felici di presentarti le trascrizioni dei messaggi vocali. I messaggi vocali possono essere trascritti in testo per consentirti di seguire sempre le tue conversazioni, qualunque cosa tu stia facendo.

Le trascrizioni vengono generate sul tuo dispositivo in modo che nessun altro, nemmeno WhatsApp, possa ascoltare o leggere i tuoi messaggi personali.

Per iniziare, vai su Impostazioni > Chat > Trascrizioni dei messaggi vocali per attivare o disattivare facilmente le trascrizioni e selezionare la lingua di testo. Puoi trascrivere un messaggio vocale tenendo premuto il messaggio e toccando “Trascrivi”. Siamo entusiasti di lavorare a questa esperienza per migliorarla ancora di più e renderla più semplice.

Nelle prossime settimane, le trascrizioni saranno disponibili in tutto il mondo in alcune lingue selezionate e nei prossimi mesi ne aggiungeremo delle altre.

Maggiori info qui