Stanotte si dorme un’ora in meno

Ora legale 2026: nella notte tra il 28 e il 29 marzo lancette avanti di un’ora

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale. Come ogni anno, alle 2:00 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Un cambiamento che segna ufficialmente l’arrivo della bella stagione, portando con sé giornate più lunghe e serate più luminose.

Il passaggio all’ora legale comporta però anche qualche piccolo disagio iniziale: si dormirà un’ora in meno e il corpo potrebbe impiegare alcuni giorni per adattarsi al nuovo ritmo. Gli esperti consigliano di anticipare leggermente l’orario del sonno nei giorni precedenti e di esporsi alla luce naturale durante il giorno per favorire l’adattamento.

Nonostante questi effetti temporanei, i benefici sono significativi. L’ora legale consente infatti di sfruttare meglio la luce solare, riducendo i consumi energetici legati all’illuminazione artificiale. Inoltre, le ore di luce in più nel tardo pomeriggio incentivano le attività all’aperto, con effetti positivi sul benessere psicofisico e sull’economia, in particolare nei settori del turismo e del commercio.

Pasqua e Pasquetta all’Acquaworld di Concorezzo



L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Nel frattempo, cittadini e dispositivi digitali si preparano al consueto “salto in avanti”, un piccolo gesto che, ogni anno, segna il passaggio verso mesi più luminosi e dinamici.

Il cuore della Conco batte sempre per Mattia