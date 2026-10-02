Street food, Concorezzo capitale mondiale (per tre giorni)

Concorezzo. Carne Argentina, cucina messicana, sapori dalla Grecia, spezie orientali ma anche cucina tipica regionale come gli immancabili arrosticini abruzzesi.

Dopo lo straordinario successo delle edizioni passate, con migliaia di visitatori, tornano in città (da oggi e fino a domenica) i Mercati Internazionali promossi da Regioni d’Europa con il patrocinio del Comune.

Un fine settimana intenso che si porta a rimorchio anche alcune iniziative legate alla festa patronale dei santi gemelli Cosma e Damiano.

Questa sera emozioni da brivido con il Concerto Note a lume di candela al Cineteatro San Luigi e apertura dei Mercati Internazionali (dalle ore 12.30 piazza della Pace e via De Capitani)

Sabato 3 e domenica 4 ottobre – Mercati Internazionali

Lunedì 5 ottobre – Scuole chiuse

Domenica 11 ottobre ore 17, Villa Zoja – Cerimonia di consegna della benemerenza cittadina “Gügia dòra”

A novembre sono in programma la consegna delle Borse di Studio (venerdì 6 novembre) e la Pusè Buna (sabato 7 novembre), il concorso gastronomico che premierà la torta paesana più buona della città.

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