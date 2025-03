Su quella barca è arrivato l’amore

Concorezzo. Una storia d’amore e di speranza. Un lieto fine forse inaspettato dopo aver affidato i propri sogni a una drammatica odissea nel Mar Mediterraneo. Con Egitto 16 la concorezzese Debora Parolini, 29 anni, racconta e illustra la storia d’amore che l’ha legata inscindibilmente al marito Hesham Soliman, chiamato ora dagli amici Pietro, 28 anni.

Una storia che inizia con la fuga via mare dell’allora 16enne Hesham: un primo arresto, poi il viaggio della speranza, il rischio di morire in acqua (non sapeva nuotare), l’accoglienza in Sicilia. Poi un percorso di vera integrazione: la scuola di italiano a Novara, il diploma di licenza media, il primo lavoro nella ristorazione in un piccolo Comune novarese.

Il resto è il sogno che si è realizzato: il matrimonio con Debora, i due figli di 4 anni e di soli 2 mesi e mezzo, la casa, il lavoro in una pizzeria di Vimercate.

E Debora questa storia l’ha voluta illustrare (anche per favorire chi ancora non sa leggere) in un “silent book” che è poi la vera storia di Hesham. Nato e cresciuto ad Asyut, in Egitto, trascorre le sue giornate tra il calore della famiglia e il duro lavoro nei campi. A 15 anni, la svolta. Sente di non potersi creare un futuro nella sua terra, ha bisogno di cambiamento, in più il suo amato cugino Yaser è partito per l’Italia. Nello stesso periodo suo padre decide di dividere i soldi messi da parte e di dare a ogni figlio una quota da investire come meglio crede per il proprio futuro. In quel lascito Hesham vede una via d’uscita, un biglietto di sola andata per una nuova vita. Organizza così la sua fuga: invece di andare a scuola, sale su una navetta con altri ragazzi e inizia il viaggio.

Glossario a cura dell’avv. Marzia Como (consigliere della Camera penale di Gorizia “Roberto Maniacco” e consigliere fondatore della CAIT-Camera degli avvocati immigrazionisti del Triveneto) e della dott. ssa Sara Korbi (laureata in Scienze internazionali e diplomatiche e ricercatrice presso il Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione)

Debora, illustratrice e disegnatrice, dopo il diploma in arti grafiche ha sviluppato la sua passione per il disegno attraverso la pratica costante, come sfogo personale, parallelamente alla sua quotidianità.

Il libro, 56 pagine, è edito da Alba Edizioni.

Debora è la figlia di Luciano Parolini, mitico mastro birraio della celeberrima Birra Eretica.