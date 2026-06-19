Teatro e danza in corte: a Concorezzo uno spettacolo da non perdere

Concorezzo. Prendi il fascino di una antica corte lombarda. Prendi l’atmosfera del giorno che precede il solstizio d’estate. Prendi l’emozione e l’intensità di una compagnia teatrale. Prendi la magia e l’eleganza di una scuola di danza. E prendi infine storie quotidiane che diventano speciali se vissute su un treno in corsa a 300 chilometri orari e si raccolgono in un libro.

C’è tutto questo e forse molto di più nello spettacolo “Coincidenze artistiche” che andrà in scena sabato 20 luglio, alle ore 18.30, presso il cortile della biblioteca, con ingresso da via Santa Marta.

Si tratta di un progetto originale che, traendo ispirazione dal libro di Massimiliano Capitanio, porterà in scena una serie di racconti fondendo le espressioni artistiche della compagnia di teatro amatoriale “La memoria della parte” e la pluripremiata scuola concorezzese “Sogni di danza“. La regia è affidata a Gian Guido Sivalli mentre la coreografia è curata da Serena Fagnani.

Ingresso libero.

Coincidenze

Coincidenze è una raccolta di racconti di Massimiliano Capitanio, già deputato della Repubblica (a lui si deve la reintroduzione dell’educazione civica obbligatoria a scuola) e oggi commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il libro, presentato in città insieme ad Enrico Ruggeri, autore della prefazione, è un collage di ritratti di personaggi anonimi ma speciali incrociati sui treni dell’alta velocità e divenuti, inconsapevolmente, protagonisti di storie ascoltate, spiate, immaginate.

Sui treni viaggiano vite e storie incredibili. Il più delle volte scorrono via inosservate. La quotidianità si mischia all’unicità, il dolore alla gioia, il rumore al silenzio, l’ansia all’estasi della tranquillità. Non sempre i protagonisti del viaggio siamo noi con il nostro bagaglio di obiettivi, mail, notifiche, speranze, attese, fermate. Ci sono anche gli altri. E spesso sanno sorprendere. I ventisei racconti di questo libro offrono al lettore l’occasione di mettersi in viaggio e diventare lo spettatore di vicende che racchiudono le infinite sfumature dell’umanità.