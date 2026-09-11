Terra Santa, quale speranza? A Concorezzo incontro con Avveduto

Concorezzo. Quale speranza è possibile oggi per la Terra Santa? È la domanda che dà il titolo all’incontro organizzato dal Circolo Culturale Vita Nova di Concorezzo, in programma mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21, nell’Aula Magna dell’Oratorio San Luigi, in via Manzoni 27.

A intervenire sarà Andrea Avveduto, responsabile della Comunicazione di Pro Terra Sancta, che porterà la propria esperienza e offrirà spunti di riflessione su una terra al centro da anni di conflitti, tensioni e profonde sofferenze.

La serata prenderà spunto dalla lettera pastorale “Tornarono a Gerusalemme con grande gioia”, pubblicata il 27 aprile 2026 da S.E. il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme. Un documento che invita a guardare alla realtà della Terra Santa non soltanto attraverso la drammaticità dell’attualità, ma anche attraverso la prospettiva della fede, della presenza delle comunità cristiane e della possibilità di costruire percorsi di dialogo e convivenza.

L’incontro vuole essere soprattutto un momento di conoscenza e confronto aperto alla cittadinanza. Una proposta che si inserisce nell’attività culturale di Vita Nova e che intende affrontare temi di grande attualità attraverso testimonianze e occasioni di dialogo.

La partecipazione è aperta a tutti. Gli organizzatori invitano a condividere l’appuntamento con amici e conoscenti interessati.

Per chi non potrà essere presente, il video dell’incontro sarà disponibile su YouTube a partire dal 17 settembre 2026, sul canale del Circolo Culturale Vita Nova.



INFO

Mercoledì 16 settembre 2026 · ore 21.00

Aula Magna dell’Oratorio San Luigi

Via Manzoni 27 · Concorezzo (MB)

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