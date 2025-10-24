Una sfida a colpi di torte, di ricette tradizionali e di ricordi di famiglia. Torna a Concorezzo la tradizionale gara di torte paesane “La Pusè buna”, il concorso gastronomico organizzato ogni anno in occasione della festa del paese.

La gara si terrà sabato 8 novembre in Villa Zoja. Promotori del concorso patrocinato dal Comune: Associazione Commercianti Concorezzo, AGP Cuncuress e associazione Fare!

Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Concorezzo e vuole premiare la torta paesana più buona della città. Si tratta di un’iniziativa che, negli anni, è diventata un’occasione per tramandare la ricetta famigliare della torta paesana di generazione in generazione. In occasione della Pusè buna, ogni anno si ritrovano, infatti, in cucina genitori e figli ma anche nonni con nipoti, riuniti attorno a pane raffermo, cacao, pinoli e amaretti.

A partire dal 27 ottobre, sarà possibile compilare l’iscrizione al concorso direttamente nei negozi di Concorezzo.

Le iscrizioni chiuderanno sabato 8 novembre alle ore 12.

Le torte in gara verranno giudicate da una giuria composta da giornalisti, pasticceri, panettieri e rappresentanti di associazioni ed enti di Concorezzo.

La Pusè buna, un’occasione per tramandare le ricette di famiglia

“La Pusè buna è diventata un appuntamento ormai tradizionale per la nostra città che ogni anno coinvolge circa una trentina di concorezzesi che si sfidano nella realizzazione del dolce più celebre della Brianza- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Si tratta di un’occasione unica per riunirsi in famiglia attorno al tavolo della cucina per preparare la torta paesana secondo la ricetta che si tramanda, in ogni casa, da generazioni. Nei ricordi dell’infanzia in tanti abbiamo le immagini e i profumi dei pomeriggi passati con la nonna o la mamma con le mani nella pentola con il latte tiepido a spezzare il pane raffermo e gli amaretti. Ricordi preziosi che sanno di famiglia e di tradizione.

L’invito che rivolgo, quindi, ai concorezzesi è quello di partecipare al concorso coinvolgendo proprio i bambini. La bellezza e la peculiarità della torta paesana è proprio questa: non esiste una torta uguale all’altra e ogni famiglia ha la sua.

Un grazie ai promotori che ogni anno, con questo concorso, contribuiscono a valorizzare la tradizione identitaria del nostro territorio”.

Il programma della Pusè Buna 2025 – sabato 8 novembre:

dalle 10 alle 12 consegna delle torte in Villa Zoja (piano terra)

ore 14.30 (a porte chiuse): fase di assaggio e giudizio per i rappresentanti della giuria

ore 16: proclamazione della torta vincitrice e assaggio per tutti i presenti

Il laboratorio di torte paesane per bambini

Dalle 14.30 alle 15.30 in Villa Zoja (primo piano) è invece in programma un laboratorio di torte aperto ai bambini (dai 6 ai 12 anni) per imparare i segreti della Torta Paesana. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Fare! ed è su prenotazione alla mail info@fare-aps.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “LA PUSE’ BUNA”

L’iscrizione al concorso è gratuita e possono partecipare tutti i concorezzesi. Ogni partecipante dovrà preparare una torta paesana secondo la ricetta tramandata da nonni e genitori.

Le iscrizioni verranno accettate fino a sabato 8 novembre 2025 e verranno formalizzate tramite il modulo presente nei negozi (Ottica Panzeri, Hoana caffè, MT ottica, Photo Più studio, Sergio e Ale parrucchieri, Multiservice della Scarpa, Caffetteria del centro, Torrefazione Socar, Studio B e P immobiliare, Berny bar e Woody parquet).

IL CONCORSO

L’associazione commercianti ha selezionato una giuria tra i rappresentanti concorezzesi di panettieri, pastifici, pasticceri, ristoratori, commercianti, giornalisti locali, cittadini concorezzesi, enti e associazioni culturali.

Tutte le torte verranno numerate seguendo l’ordine di consegna e l’autore rimarrà anonimo fino al termine della manifestazione.

La giuria dovrà valutare un assaggio di ogni torta pervenuta ed esprimere un voto (sulla base della valutazione del gusto, della presentazione e del rispetto della tradizione).

Verrà giudicata “La Pusè Buna” la torta che raggiungerà il punteggio più alto.

L’autore de “La Pusè Buna” verrà premiato con una targa dell’evento e, se lo vorrà, potrà raccontare storia e segreti della sua creazione.