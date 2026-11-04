Soggiorni in montagna ed esperienze in quota con il concorso per le scuole che premia la creatività
Soggiornare in rifugio, vivere attività outdoor a contatto con la natura e raccontare le vette lombarde attraverso i linguaggi dei ragazzi. È questo lo spirito del concorso scolastico “Raccontami la tua montagna”, promosso dall’Assessorato regionale a Enti locali e Montagna e da ERSAF con l’obiettivo di rendere gli studenti protagonisti della promozione delle terre alte.
Per partecipare, le classi – con il supporto di un docente referente – dovranno proporre un’opera inedita appartenente a una delle tre sezioni ufficiali: video (‘Montagna Vox’), fotografia e grafica (‘Montagna in uno Scatto’) oppure narrazione audio (‘Quota Podcast’). Spazio a canzoni, poesie, interviste, fumetti e manifesti per mostrare la bellezza e le opportunità economiche, sportive e sociali che il territorio montano offre.
Il montepremi è interamente esperienziale: per i primi tre podi di ogni categoria sono previsti soggiorni in mezza pensione in rifugio (fino a 3 giorni e 2 notti per i primi classificati), corsi di formazione e giornate con testimonial del mondo della montagna. A questi si affianca il Premio Speciale “Lisa Garbellini”, destinato al progetto di maggior impatto etico.
C’è tempo fino al 16 novembre per effettuare l’iscrizione, mentre l’elaborato finale dovrà essere consegnato entro il 15 febbraio 2027. I contenuti più meritevoli selezionati diventeranno parte integrante della campagna di comunicazione ufficiale della Regione Lombardia per l’anno 2027. Regolamento, moduli e indicazioni operative sono disponibili nella pagina dedicata al concorso sul sito di Regione Lombardia.
Per informazioni scrivere a foreste.montagna@ersaf.lombardia.it.