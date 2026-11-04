Soggiorni in montagna ed esperienze in quota con il concorso per le scuole che premia la creatività

Soggiornare in rifugio, vivere attività outdoor a contatto con la natura e raccontare le vette lombarde attraverso i linguaggi dei ragazzi. È questo lo spirito del concorso scolastico “Raccontami la tua montagna”, promosso dall’Assessorato regionale a Enti locali e Montagna e da ERSAF con l’obiettivo di rendere gli studenti protagonisti della promozione delle terre alte.

Per partecipare, le classi – con il supporto di un docente referente – dovranno proporre un’opera inedita appartenente a una delle tre sezioni ufficiali: video (‘Montagna Vox’), fotografia e grafica (‘Montagna in uno Scatto’) oppure narrazione audio (‘Quota Podcast’). Spazio a canzoni, poesie, interviste, fumetti e manifesti per mostrare la bellezza e le opportunità economiche, sportive e sociali che il territorio montano offre.

Il montepremi è interamente esperienziale: per i primi tre podi di ogni categoria sono previsti soggiorni in mezza pensione in rifugio (fino a 3 giorni e 2 notti per i primi classificati), corsi di formazione e giornate con testimonial del mondo della montagna. A questi si affianca il Premio Speciale “Lisa Garbellini”, destinato al progetto di maggior impatto etico.

C’è tempo fino al per effettuare l’iscrizione, mentre l’elaborato finale dovrà essere consegnato entro il . I contenuti più meritevoli selezionati diventeranno parte integrante della campagna di comunicazione ufficiale della Regione Lombardia per l’anno 2027. Regolamento, moduli e indicazioni operative sono disponibili nella pagina dedicata al concorso sul sito di Regione Lombardia.

Per informazioni scrivere a foreste.montagna@ersaf.lombardia.it.