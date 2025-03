Vestiti vecchi? A Concorezzo si possono smaltire

Concorezzo. Da pochi giorni via libera allo smaltimento dei vestiti usati presso l’isola ecologica di via Monte Rosa. L’attesa novità (preceduta dalle polemiche di chi, nelle settimane precedenti, era stato invitato a riportare a casa i rifiuti che non era ancora possibile conferire) consente quindi di smaltire abiti e tessuti usati direttamente nelle Piattaforme ecologiche.

L’iniziativa, prevista dalla normativa vigente, fa di un progetto messo in campo da CEM in collaborazione con le Cooperative sociali Spazio Aperto e Vesti Solidale del territorio, partner consolidati nella gestione di questa tipologia di raccolta. Per tutto il 2025 CEM procederà, infatti, con le installazioni dei contenitori con l’obiettivo di portare la raccolta di abiti e tessuti in tutti i suoi Comuni soci.

In totale il progetto prevede in 12 mesi la posa di 106 contenitori in 76 Comuni soci.

LE REGOLE DELLA RACCOLTA

CONTENITORE GIALLO E NERO: abiti usati ma in buono stato come maglie, giacche pantaloni, scarpe, borse, cinture, etc. Questi indumenti potranno essere riutilizzati

CONTENITORE GIALLO E VIOLA: abiti usati rovinati, abiti da lavoro, tende , tovaglie, lenzuola, stracci, etc Questi tessuti potranno avere una seconda vita come materia

Tutte le info sulla pagina web dedicata cliccando qui e, a breve, sull’APP CEMFacile.