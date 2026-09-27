Vincere la sofferenza: una testimonianza vera

Milano. Una straordinaria testimonianza di amore, resilienza e rinascita interiore racchiusa in quattro opere (ebook disponibili su Amazon e presto anche in versione cartacea), offrendo uno sguardo autentico su una quotidianità fatta di sfide e piccoli, grandiosi traguardi.

È la confessione vera, intima e travagliata di Alberto Maggi, giornalista milanese, che qui si lascia alle spalle il mestiere per vestire i panni di padre, figlio, cittadino. Uomo.

Il racconto di momenti di sofferenza autentica di cui non vergognarsi ma da testimoniare anche come forma di aiuto per chi ha vissuto o sta vivendo situazioni simili.

Il primo ebook parla di come crescere da padre vedovo due figlie piccole con il disturbo delle spettro autistico di terzo livello, il più grave, e della latitanza, specie in agosto, delle istituzioni. Il secondo testo è una guida emotiva su come accettare la realtà, un invito a trovare la luce anche quando il buio sembra prevalere. Il terzo volume è un toccante tributo a suo padre, un milanese doc della classe 1933 che, con la sola quinta elementare, è diventato un gigante di dignità attraversando il fascismo, la guerra, le lotte operaie e i grandi cambiamenti storici fino alla caduta del muro di Berlino, dedicando poi la pensione ad accudire le nipotine. L’opera conclusiva affronta il tema più profondo: come non avere paura della morte, spiegando con disarmante dolcezza perché il passaggio finale non debba spaventarci.

Questi quattro ebook non sono solo il racconto di una sofferenza personale, ma un inno alla forza dello spirito umano e alla capacità di amare oltre ogni limite. Una lettura necessaria, intrisa di empatia ed emozione, capace di commuovere, ispirare e donare un profondo senso di pace a chiunque stia cercando la forza di ripartire.

I TITOLI DEI LIBRI DISPONIBILI SU AMAZON

1. Autismo, una sofferenza meravigliosa. E lo Stato che (quasi) non esiste

2. Accettare la realtà, senza rancore e rimorsi Ecco come uscire dal bunker dell’isolamento

3. Il cuore in mano di Milano. Come diventare un esempio di uomo con la quinta elementare

4. Non avere paura della morte

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